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23:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Разноклассники: «Локо» и «Нижний» громят оппонентов в Кубке России

В финальном матче национального Кубка сыграют «Локомотив» и «Нижний Новгород».

Источник: lokobasket.com

Кубок России среди мужских команд уже не первый сезон проводится в формате «только для россиян». У девушек, собственно, тоже самое, только играть они заканчивают до нового года. Формат спорный, заставляющий клубы Единой лиги ВТБ «поднимать» игроков из «молодёжек», что в дальнейшем сильно бьёт по качеству самого баскетбола. Но огромный плюс — и здесь спорить глупо — такая необходимая игровая практика для наших игроков.

Кто-то может удивиться, но последний победитель Кубка России не играет в сильнейшем турнире страны. Это «Новосибирск», выступающий в Суперлиге. В его составе нынче есть Александр Мартынов, ещё недавно выступавший за «Енисей», Андрей Кирдячкин, запомнившийся выступлением за «Нижний Новгород», и Азат Тукманов, просидевший прошлый сезон на скамейке УНИКСа.

Собственно, действующий обладатель турнира в первый день должен был встретиться с «Локомотивом», состав которого подозрительно напоминал сборную России формата отборочного турнира к чемпионату мира: Хвостов, Кулагин, Антипов и Ильницкий. Если вспомнить об отсутствии Шведа и ещё ряда ключевых игроков сборной, то картина получается вовсе реалистичной.

Российский состав красно-зелёных начал по-хозяйски. Пара «трёх» Антипова, лёгкие очки из-под кольца Ильницкого и Нелюбова и роскошная игра Кулагина, отдавшего только за первую четверть четыре результативные передачи. На большой перерыв подопечные Саши Обрадовича ушли с комфортным преимуществом «+16».

«Новосибирск» вернул интригу с первых атак третьей десятиминутки. Три точных дальних залпа вынудили Обрадовича разгневаться и попросить тайм-аут. На секунду показалось, что действующий обладатель трофея вернётся и вот-вот перевернёт всё с ног на голову. Но хладнокровное краснодарское трио Кулагин-Антипов-Хвостов не позволило прожить интриге долго. К концу третьей четверти разница достигла максимального значения и перевалила за 20 очков, а в четвёртой Кулагин оформил красивый дабл-дабл по очкам и передачам. Всё-таки Суперлига и Единая лига ВТБ — турниры существенно (и качественно) разного уровня.

Тезис про различие в силе турниров подтвердил и первый полуфинал, в котором «Нижний Новгород» уверенно разобрался с «Иркутом». Нижегородцы уже после первой четверти вели с двузначной разницей в счёте, а к большому перерыву капитан чёрно-белых Пётр Губанов набрал 14 очков из 38 командных. К тому времени у соперника было всего 20, из них во втором игровом отрезке они забили лишь шесть.

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Отметился присутствием и ветеран «Нижнего» Владимир Веремеенко. Правила запрещают белорусскому игроку выходить на паркет, зато выкладывать фото в социальные сети они запретить не могут. То ли в шутку, то ли всерьёз форвард задался вопросом о законности участия в турнире российского защитника «Иркута» Антонио Каетано.

В воскресном споре за кубок сойдутся «Локо» и «Нижний», а за третье место сыграют «Новосибирск» и «Иркут».

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