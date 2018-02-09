Разноклассники: «Локо» и «Нижний» громят оппонентов в Кубке России
В финальном матче национального Кубка сыграют «Локомотив» и «Нижний Новгород».
В финальном матче национального Кубка сыграют «Локомотив» и «Нижний Новгород».
Кубок России среди мужских команд уже не первый сезон проводится в формате «только для россиян». У девушек, собственно, тоже самое, только играть они заканчивают до нового года. Формат спорный, заставляющий клубы Единой лиги ВТБ «поднимать» игроков из «молодёжек», что в дальнейшем сильно бьёт по качеству самого баскетбола. Но огромный плюс — и здесь спорить глупо — такая необходимая игровая практика для наших игроков.
Собственно, действующий обладатель турнира в первый день должен был встретиться с «Локомотивом», состав которого подозрительно напоминал сборную России формата отборочного турнира к чемпионату мира: Хвостов, Кулагин, Антипов и Ильницкий. Если вспомнить об отсутствии Шведа и ещё ряда ключевых игроков сборной, то картина получается вовсе реалистичной.
Российский состав
«Новосибирск» вернул интригу с первых атак третьей десятиминутки. Три точных дальних залпа вынудили Обрадовича разгневаться и попросить
Тезис про различие в силе турниров подтвердил и первый полуфинал, в котором «Нижний Новгород» уверенно разобрался с «Иркутом». Нижегородцы уже после первой четверти вели с двузначной разницей в счёте, а к большому перерыву капитан
Отметился присутствием и ветеран «Нижнего» Владимир Веремеенко. Правила запрещают белорусскому игроку выходить на паркет, зато выкладывать фото в социальные сети они запретить не могут. То ли в шутку, то ли всерьёз форвард задался вопросом о законности участия в турнире российского защитника «Иркута» Антонио Каетано.
В воскресном споре за кубок сойдутся «Локо» и «Нижний», а за третье место сыграют «Новосибирск» и «Иркут».