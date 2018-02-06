«Автодор» хочет удержать Евгения Пашутина

Источник: ИТАР-ТАСС

Руководство БК «Автодор» попытается сохранить главного тренера Евгения Пашутина по окончании сезона-2017/18. Под руководством экс-наставника сборной России и ЦСКА саратовский клуб добился существенного прогресса: уверенно идет в зоне плей-офф и на равных играет с фаворитами Единой лиги ВТБ, имея один из самых скромных бюджетов в турнире. Действующий контракт специалиста рассчитан до мая 2018 года. В ближайшее время стороны могут обсудить пролонгацию сотрудничества.

По словам собеседника «Известий», знакомого с ситуацией, сам Евгений Пашутин пока сосредоточен на текущей работе и не задумывается о следующем сезоне.

— Для начала тренер хочет добиться выполнения поставленной задачи — вернуть «Автодор» в плей-офф и достойно там себя проявить, — отметил источник из окружения тренера. — Только после этого он будет готов обсудить возможность продления контракта.

Президент «Автодора» Владимир Родионов отметил, что был бы не против продолжить работать с Евгением Пашутиным — по его мнению, этот тренер сейчас является одним из лучших российских специалистов.

— Я доволен тем, как развиваются наши дела при Пашутине, — рассказал «Известиям» Владимир Родионов. — Шестое место — это тот максимум, на который мы можем рассчитывать, учитывая наш бюджет. Думаю, по окончании сезона сам Пашутин, а не его агенты примет решение о своем будущем. Я не загадываю так далеко вперед, но, безусловно, был бы рад продолжить с ним сотрудничество. Он один из трех сильнейших российских тренеров, очень работоспособный, умеет выжимать максимум из имеющихся в его расположении игроков.

На минувшей неделе Евгений Пашутин и его команда стали авторами главной сенсации нынешнего сезона Лиги ВТБ, обыграв на выезде «Локомотив-Кубань» (93:90). В отсутствие двух ключевых игроков — защитника Брэндена Фрэйзера и форварда Шакила Маккиссика — саратовцы смогли взломать самую надежную оборону лиги и прервать суперсерию краснодарцев, которая насчитывала 26 побед подряд.

Стоит отметить, что в самом начале этого матча гости остались и без своего основного центрового Артема Клименко (игрок сборной России получил травму и точно пропустит матчи квалификации Кубка мира — 2019 с Францией и Боснией и Герцеговиной) и проиграли первую половину с двузначной разницей в счете — 56:43. Однако в большом перерыве Евгений Пашутин нашел нужные слова для своих подопечных, которые за счет характера и самоотдачи смогли переломить ход встречи и выиграть матч трехочковым броском Максима Шелекето с финальной сиреной.

Эта победа позволила саратовцам закрепиться на шестом месте в турнирной таблице. В начале сезона в «Автодоре» могли только мечтать о такой ситуации.

В ноябре 2017 года после трех поражений подряд Владимир Родионов решился на очередную тренерскую рокировку, расставшись с итальянцем Андреа Маццоном, отработавшим в команде всего шесть месяцев. Сменивший его Евгений Пашутин стал восьмым тренером команды за последние 3,5 года. И сейчас можно сказать, что «Автодор» наконец-то нашел своего тренера. Под руководством Пашутина волжане не только обыграли «Локомотив», но и на равных сражались с «Химками» и «Зенитом».

В прошлом сезоне Евгений Пашутин работал в УНИКСе. Под его руководством клуб занял 15-е место в регулярном сезоне Евролиги и добрался только до четвертьфинала Единой лиги ВТБ. При этом годом ранее он сделал клуб вице-чемпионом России и вернул казанцев в главный баскетбольный турнир Европы.

В качестве тренера Евгений Пашутин выиграл молодежный турнир Евролиги (2004) с ЦСКА и молодежный чемпионат Европы-2005 со сборной России. В сезон-2009/10 он привел армейцев к званию чемпиона России, обладателя Кубка России и Кубка ВТБ, а также вывел команду в «Финал четырех» Евролиги. В 2011 году Евгений Пашутин помог УНИКСу завоевать Кубок Европы. С 2012 года он возглавлял краснодарский «Локомотив-Кубань». Под его руководством краснодарцы дошли до финала Лиги ВТБ и выиграли Кубок Европы-2012/13.