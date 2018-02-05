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5 февраля, источник: Чемпионат.com

Воронцевич: Игра на позиции центрового? Это для меня не в новинку

Форвард ЦСКА — об игре центровым.

Источник: РИА "Новости"

В составе ЦСКА на матч против «Химок» из-за травмы не был заявлен Кайл Хайнс, а в самом дебюте матча выбыл Отелло Хантер. Оставшись без центровых, Димитрис Итудис нашёл спасение в Андрее Воронцевиче, который отыграл на позиции «пятого номера» на твёрдую пятёрку. Сразу после победы ЦСКА «Чемпионат» расспросил с Андрея о его впечатлениях от встречи.

— Игра с самого начала была напряжённая, — начал Воронцевич. — Вплоть до последних полутора минут «Химки» сильно упирались. У соперника в составе много талантливых игроков, и это точно не тот клуб, который будет раньше времени опускать руки. Мы смогли сломить их сопротивление, потому что мы были более агрессивны в нападении и не дали им забить лёгкие мячи. К тому же в защите у нас все, кто бы ни появлялся на площадке, отлично играли.

— Сегодня вам много приходилось играть против Гилла и Томаса на позиции центрового…

— Да, я сегодня играл на позиции пятого номера. Естественно, когда ты выигрываешь, это всегда доставляет много хороших эмоций. А когда ещё при этом удаётся забивать, помогать в обороне и не давать себя обыгрывать, когда получается приносить пользу не только в статистике, но ещё и по энергетике — заводить партнёров, трибуны, подсказывать, помогать, — конечно, это заряжает всех вокруг.

Да и вообще, если вы следите за моим творчеством (смеётся), в ЦСКА мне много раз приходилось играть на «пятёрке». Я там проводил много времени, на пару с Виктором Хряпой, например.

— Но там всё-таки был сдвоенный центр, а сегодня — полноценный и единственный центровой.

— Да, но всё равно для меня это не в новинку. Проблем никаких не было. Просто сейчас у Кайла Хайнса и Отелло Хантера — наших номинальных центровых — травмы, и я тот человек, который может и под кольцом сыграть, и защиту растянуть, выйдя на дугу. Сегодня были и полукрюки, и броски сверху, и трёхочковые. Так что нужно больше работать как изнутри «краски», так и вдали от кольца. Когда игрок мобильный, соперник не знает, что от него можно ожидать. Когда защитник идёт в проход, центровой соперника вынужден помогать, а сегодня я растягивал защиту. Это помогло. Но самое главное, чтобы наши ребята поскорее восстановились.

— Можно сказать, что мобильность «пятого номера» — основная причина победы ЦСКА сегодня?

— Наверное, всё же не стоит говорить об одной конкретной позиции. Мы победили прежде всего за счёт хорошей, агрессивной защиты и за счёт реализации своих бросков. Мы были очень активны в нападении. Нас двигало вперёд осознание, что за ЦСКА сегодня пришли болеть почти полные трибуны. Это всегда приятно и это всегда заводит. Надеюсь, что нам тоже удалось зарядить пришедших людей энергией.

— В третьей четверти был момент, когда с «+13» ушли на «+6»…

— Мы сразу понимали, что «Химки» не станут сдаваться и приложат максимум усилий для камбека. У них большой потенциал, и естественно, что они тоже нас разбирают. Мы совершили буквально одну-две ошибки, а они сразу же реализовали свои моменты, которые у них возникли из-за наших ошибок. Хорошо, что мы сумели навязать сопернику свою игру и не дать им нас догнать.

— К чему теперь готовиться будете?

— У нас на очереди «Валенсия» — игра на выезде, перелёт долгий. Тренер сказал, что походим, посмотрим видео, разберём. В общем, подготовка к следующему сопернику такая же, как всегда.

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