И снова ЦСКА: армейцы не заметили «Химок» в дерби

Источник: twitter.com/cskabasket

ЦСКА (Москва) — «ХИМКИ» — 90:71 (16:15, 24:12, 21:26, 29:18)

Ц: де Коло (24), Воронцевич (17), Хиггинс (13), Курбанов (11).

Х: Швед (18), Маркович (10), Гилл (10).

Матчи красно-синих и желто-синих — всегда событие для поклонников лучшей игры с мячом, в рамках какого бы турнира они ни проходили. «Дерби Ленинградки» каждый раз готово предложить зрителям что-нибудь особенное, порадовать яркими моментами, зацепить своим драйвом. Словом, это настоящая борьба принципиальных соперников, история встреч которых насчитывает уже без малого сотню игр. Пусть и не всегда эта борьба выходит острой — из этих 97 матчей армейцы выиграли у «Химок» ровно 80.

Оба российских суперклуба только в конце прошлой недели провели очень тяжелые, как физически, так и эмоционально, домашние матчи в Евролиге. ЦСКА провел одну выдающуюся четверть против «Реала», словно мощным разрядом электричества тряхнув мадридского гиганта. А также две неплохих и одну провальную — но той самой выдающейся, точнее, добытого в ней преимущества, хватило. Победа позволила московской команде упрочить положение во главе таблицы.

«Химки» же, принимавшие другой испанский клуб, напротив, провели сумасшедшую по сюжету и настрою концовку. Когда уже казалось, что «Уникаха» должна довести дело до итового успеха, подмосковная команда как будто вспомнила, что конкуренты в последнее время слабы именно на заключительных минутах. Подобрались с грацией хищника и рванули будто в последний раз. Решающее попадание с сиреной должно было воодушевить желто-синий клуб. И частично компенсировать тот факт, что ЦСКА в понедельник имел не только поддержку своих трибун, но и лишний день отдыха в запасе.

Этот матч был уже четвертым между соперниками в нынешнем сезоне — и все три предыдущих прошли в разных соревнованиях. Для начала «Химки» щелкнули армейцев по носу, обыграв их в финале домашнего для красно-синих турнира на Кубок Гомельского. А затем уже ЦСКА показал, кто хозяин по обе стороны баскетбольной ленинградки — команда Димитриса Итудиса в огненном по накалу матче и без удаленного до конца игры греческого тренера взяла верх в гостевом матче Единой лиги, а затем в конце декабря деловито и сосредоточенно победила дома уже в Евролиге. Но вот пришла пора еще новой встречи — и пусть хоть кто-то скажет, что ему уже надоело.

РАБОЧИЙ РЕЖИМ

А ведь прошедший январь выдался для обеих лидеров отечественного баскетбола непростым, в том числе и на внутренней арене. Большое количество игр и перелетов вымотало и ЦСКА, и «Химки» — и те, и другие потерпели в рамках Единой лиги по два поражения. Армейцы уступили «Локомотиву-Кубани» и «Зениту», подмосковный клуб — тем же кубанцам и эстонскому «Калеву». Поэтому нынешняя встреча проходной точно не была.

И те, и другие не обошлись без перемен в составе. Штаб ЦСКА дал отдохнуть основному центровому Кайлу Хайнсу, а вышедший в стартовом составе Отелло Хантер, здорово смотревшийся против «Реала», уже через минуту повредил колено и уступил место номинальному форварду Семену Антонову. Армейцы вообще большую часть матча вынужденно провели легкой пятеркой, отдав сопернику инициативу в «краске».

«Химки» же оставили в резерве героя матча с «Уникахой» Энтони Гилла, место которого в старте занял Сергей Моня. Впрочем, в первые минуты матча внимание на себя обращало не это, а «молчание» Алексея Шведа — лучший бомбардир всей лиги и бросал не так много, как обычно, и первые очки набрал лишь в последней атаке команды. И вообще первые 10 минут соперники, скорее, присматривались друг к другу, не спеша выкладывать козыри на стол.

У ЦСКА поначалу не особо клеилась игра в пас, да к тому же была беда с реализацией двухочковых — два из 12. Но армейцы и в первой, и во второй четвертях исправно попадали из-за дуги. А вот их оппоненты за 20 минут игрового времени не попали издали ни разу, все больше стремясь под кольцо. До поры до времени это работало, но потом хозяева паркета стали построже действовать в обороне, и это почти моментально отразилось на счете — желто-синие стали набирать очки с большим трудом, а потом пропустили рывок 2:16. Пытаясь посоревноваться с соперником в мобильности, они тоже попытались играть легким составом, но дивидендов это не принесло. Красивый бросок сверху Ханикатта в быстром прорыве был, скорее, исключением.

ХИМКИНСКАЯ ВСПЫШКА

Здорово во второй четверти выглядел Нандо Де Коло, в какой-то момент на его счету была почти половина очков команды. Причем француз не только забивал, а еще и отдал за четверть четыре результативных передачи, в том числе и пас-конфетку на Воронцевича. Отличный отрезок выдал в незадолго до перерыва Никита Курбанов, забивший с фолом и попавший из-за дуги. И в раздевалку игроки «Химок» уходили озадаченными и удрученными, отставая в счете на 13 очков.

И после отдыха им удалось вернуться в игру — прибавил в активности Швед, наконец полетели дальние броски. Здорово третью четверть провели Моня, Гилл, Джеймс Андерсон. Их усилиями атака гостей наконец раскочегарилась и дала жару армейцам, у которых по-прежнему был неудержим Де Коло.

Но как оказалось, для «Химок» это был лишь эпизод, вспышка в игре, которую продолжал контролировать ЦСКА. В четвертой четверти это стало очевидно даже болельщикам гостей, к которым уже в середине четверти пришел брататься армейский талисман Конь. Великолепную заключительную четверть выдал Андрей Воронцевич, который рвал и метал впереди. Да и вообще эти минуты стали триумфом армейской атаки, которая легко перебросала соперника и к финальной сирене преимущество красно-синих стало неоспоримым.