И снова ЦСКА: армейцы не заметили «Химок» в дерби
В главном дерби российского баскетбола ЦСКА на своей площадке уверенно переиграл подмосковные «Химки» — 90:71.
В главном дерби российского баскетбола ЦСКА на своей площадке уверенно переиграл подмосковные «Химки» — 90:71.
ЦСКА (Москва) — «ХИМКИ» — 90:71 (16:15, 24:12, 21:26, 29:18)
Ц: де Коло (24), Воронцевич (17), Хиггинс (13), Курбанов (11).
Х: Швед (18), Маркович (10), Гилл (10).
Матчи
Оба российских суперклуба только в конце прошлой недели провели очень тяжелые, как физически, так и эмоционально, домашние матчи в Евролиге. ЦСКА провел одну выдающуюся четверть против «Реала», словно мощным разрядом электричества тряхнув мадридского гиганта. А также две неплохих и одну провальную — но той самой выдающейся, точнее, добытого в ней преимущества, хватило. Победа позволила московской команде упрочить положение во главе таблицы.
«Химки» же, принимавшие другой испанский клуб, напротив, провели сумасшедшую по сюжету и настрою концовку. Когда уже казалось, что «Уникаха» должна довести дело до итового успеха, подмосковная команда как будто вспомнила, что конкуренты в последнее время слабы именно на заключительных минутах. Подобрались с грацией хищника и рванули будто в последний раз. Решающее попадание с сиреной должно было воодушевить
Этот матч был уже четвертым между соперниками в нынешнем сезоне — и все три предыдущих прошли в разных соревнованиях. Для начала «Химки» щелкнули армейцев по носу, обыграв их в финале домашнего для
РАБОЧИЙ РЕЖИМ
А ведь прошедший январь выдался для обеих лидеров отечественного баскетбола непростым, в том числе и на внутренней арене. Большое количество игр и перелетов вымотало и ЦСКА, и «Химки» — и те, и другие потерпели в рамках Единой лиги по два поражения. Армейцы уступили «Локомотиву-Кубани» и «Зениту», подмосковный клуб — тем же кубанцам и эстонскому «Калеву». Поэтому нынешняя встреча проходной точно не была.
И те, и другие не обошлись без перемен в составе. Штаб ЦСКА дал отдохнуть основному центровому Кайлу Хайнсу, а вышедший в стартовом составе Отелло Хантер, здорово смотревшийся против «Реала», уже через минуту повредил колено и уступил место номинальному форварду Семену Антонову. Армейцы вообще большую часть матча вынужденно провели легкой пятеркой, отдав сопернику инициативу в «краске».
«Химки» же оставили в резерве героя матча с «Уникахой» Энтони Гилла, место которого в старте занял Сергей Моня. Впрочем, в первые минуты матча внимание на себя обращало не это, а «молчание» Алексея Шведа — лучший бомбардир всей лиги и бросал не так много, как обычно, и первые очки набрал лишь в последней атаке команды. И вообще первые 10 минут соперники, скорее, присматривались друг к другу, не спеша выкладывать козыри на стол.
У ЦСКА поначалу не особо клеилась игра в пас, да к тому же была беда с реализацией двухочковых — два из 12. Но армейцы и в первой, и во второй четвертях исправно попадали
ХИМКИНСКАЯ ВСПЫШКА
Здорово во второй четверти выглядел Нандо Де Коло, в
И после отдыха им удалось вернуться в игру — прибавил в активности Швед, наконец полетели дальние броски. Здорово третью четверть провели Моня, Гилл, Джеймс Андерсон. Их усилиями атака гостей наконец раскочегарилась и дала жару армейцам, у которых
Но как оказалось, для «Химок» это был лишь эпизод, вспышка в игре, которую продолжал контролировать ЦСКА. В четвертой четверти это стало очевидно даже болельщикам гостей, к которым уже в середине четверти пришел брататься армейский талисман Конь. Великолепную заключительную четверть выдал Андрей Воронцевич, который рвал и метал впереди. Да и вообще эти минуты стали триумфом армейской атаки, которая легко перебросала соперника и к финальной сирене преимущество
Антон БАБОШИН
из Москвы.