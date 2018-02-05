Иванов заявил, что не может смотреть домашние матчи ЦСКА без наушников из-за шума на арене

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник московский ЦСКА обыграл на домашней площадке подмосковные «Химки» со счетом 90:71 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я довольно спокойно относился к сегодняшней игре, потому что я должен это откровенно сказать, что при новой системе розыгрыша в Единой лиге место в регулярном чемпионате не так важно, — сказал Иванов. — Кроме того, «Химкам», как и в прошлом сезоне УНИКСу, да и ЦСКА, очень тяжело играть два турнира (Единую лигу ВТБ и Евролигу — прим. ТАСС). Физически тяжело, особенно «Химкам».

По мнению Иванова, ЦСКА будет сложно в «Финале четырех» Евролиги, если травма Отелло Хантера, полученная в игре с «Химками», окажется серьезной. «Я еще не знаю последствий травмы Хантера, но если все серьезно, то без него в “Финале четырех” Евролиги ЦСКА будет тяжело», — считает он.

Почетный президент Единой лиги ВТБ смотрел за ходом матча в наушниках. По его словам, без них ему некомфортно следить за ходом игры. «На матчах ЦСКА я уже не могу без наушников, барабаны и вопли ведущего на моем здоровье сказываются. Но поскольку я игру немножечко понимаю, наушники не мешают смотреть, но при этом защищают, ничто не бьет по ушам», — отметил Иванов.