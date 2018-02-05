Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МОК рассказал о ситуации с передачей 15 млн долларов от РФ
ВОЗ: нижнего порога безопасного употребления алкоголя не установлено
Наташа Королева показала взрослого сына
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Анджелина Джоли надела необычное платье с карманами (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Уотфорд0
Челси0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лас-Пальмас0
Малага0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио0
Дженоа0
Хоккей. НХЛ
6.02
Торонто Мэйпл Ливз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
6.02
Нью-Йорк Айлендерс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
6.02
Даллас Старз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
6.02
Эдмонтон Ойлерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Все события
Василий Степанов возвращается в кино после падения из окна
Лазарев, Караулова, Дробыш и Крутой вошли в жюри песенного шоу
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
Олег Знарок: Понимаю, что нам не простят даже второго места
Российский форвард признан первой звездой недели в НХЛ
Поклонники обсуждают снимок Ксении Собчак «без бюстгальтера»
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов подогрели слухи о своем романе
Суд освободил гематолога Елену Мисюрину из СИЗО
Психологи посоветовали «мантру» для похудения
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
22:55 (мск), источник: ТАСС

Иванов заявил, что не может смотреть домашние матчи ЦСКА без наушников из-за шума на арене

МОСКВА, 5 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов признался, что не может смотреть домашние матчи ЦСКА без наушников из-за слишком шумной атмосферы на арене. Об этом он рассказал ТАСС.

Источник: ИТАР-ТАСС

В понедельник московский ЦСКА обыграл на домашней площадке подмосковные «Химки» со счетом 90:71 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Я довольно спокойно относился к сегодняшней игре, потому что я должен это откровенно сказать, что при новой системе розыгрыша в Единой лиге место в регулярном чемпионате не так важно, — сказал Иванов. — Кроме того, «Химкам», как и в прошлом сезоне УНИКСу, да и ЦСКА, очень тяжело играть два турнира (Единую лигу ВТБ и Евролигу — прим. ТАСС). Физически тяжело, особенно «Химкам».

Читайте также
И снова ЦСКА: армейцы не заметили «Химок» в дерби

По мнению Иванова, ЦСКА будет сложно в «Финале четырех» Евролиги, если травма Отелло Хантера, полученная в игре с «Химками», окажется серьезной. «Я еще не знаю последствий травмы Хантера, но если все серьезно, то без него в “Финале четырех” Евролиги ЦСКА будет тяжело», — считает он.

Почетный президент Единой лиги ВТБ смотрел за ходом матча в наушниках. По его словам, без них ему некомфортно следить за ходом игры. «На матчах ЦСКА я уже не могу без наушников, барабаны и вопли ведущего на моем здоровье сказываются. Но поскольку я игру немножечко понимаю, наушники не мешают смотреть, но при этом защищают, ничто не бьет по ушам», — отметил Иванов.

Армейцы, одержавшие 12 побед в 14 матчах, занимают третье место в турнирной таблице. «Химки» (шесть побед в 13 играх) идут на пятой строчке.

 "Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Родченков на допросе в CAS не смог вразумительно ответить на вопросы
Олег Знарок: Понимаю, что нам не простят даже второго места
Российский форвард признан первой звездой недели в НХЛ
Томас Бах: Решения CAS недостаточно для приглашения на Игры
ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
СМИ сообщили условия сделки по переходу Вериссимо в «Спартак»
КХЛ представила логотип плей-офф сезона-2017/18
Адвокаты будут добиваться допуска оправданных россиян на ОИ
Новости
Авто
Житель Кубани помыл машину котом и снял это на видео Местные правоохранительные органы уже заинтересовались «кошачьей» мойкой и намерены найти водителя
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» рассказала о «множестве неприятных вещей» со стороны продюсера
Недвижимость
Регистрировать фирмы можно будет без офиса
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
«Обязательное условие – двор без машин»: архитектор о реновации
Названы первые попавшие под реновацию дома
Леди
«Ляпай уверенно!»: 5 фраз, которые выдают низкую самооценку «У меня не получится», «я просто ничтожество», «все ужасно!»... Порой вернуть себе уверенность можно просто переформулировав «безысходную» фразу
Дети
Наташа Королева показала взрослого сына По мнению поклонников певицы, 15-летний Архип растет копией отца.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь