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19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА поздравил с 65-летием Сергея Иванова

ПБК ЦСКА поздравил с 65-летием председателя Совета клуба, специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, Сергея Иванова.

Источник: Reuters

Видеопоздравление было опубликовано пресс-службой команды.

«Я помню своё впечатление от господина Иванова, Это было, когда я впервые появился в ЦСКА. Он даже ещё не знал, кто я. Он ко всем относится должным образом. Он приходит на наши игры, для него важно быть в курсе дел в команде, радоваться нашим победам. Ему очень важно быть с нами, быть частью ЦСКА. С днём рождения, господин Иванов!», — подчеркнул Нандо де Коло.

Помимо де Коло, слова поздравления Сергею Иванову сказали Валерий Фридзон, Кайл Хайнс, Андрей Воронцевич, Виктор Хряпа и главный тренер команды Димитрис Итудис.

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