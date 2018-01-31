ЦСКА поздравил с 65-летием Сергея Иванова

Видеопоздравление было опубликовано пресс-службой команды.



«Я помню своё впечатление от господина Иванова, Это было, когда я впервые появился в ЦСКА. Он даже ещё не знал, кто я. Он ко всем относится должным образом. Он приходит на наши игры, для него важно быть в курсе дел в команде, радоваться нашим победам. Ему очень важно быть с нами, быть частью ЦСКА. С днём рождения, господин Иванов!», — подчеркнул Нандо де Коло.



Помимо де Коло, слова поздравления Сергею Иванову сказали Валерий Фридзон, Кайл Хайнс, Андрей Воронцевич, Виктор Хряпа и главный тренер команды Димитрис Итудис.