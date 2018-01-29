Барцокас: «Химкам» в прямом смысле приходится выживать
Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал победный для своих подопечных матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (88:75).
Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал победный для своих подопечных матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (88:75).
«Матч получился напряжённым и стрессовым, как и любая игра в Лиге ВТБ. Евролига забирает много энергии и моральных сил, после чего нам приходится возвращаться к матчам Лиги ВТБ, где каждая команда обладает талантом и демонстрирует высокую мотивацию, особенно против «Химок».
В то же время нам приходится бороться с травмами. Доктора сказали, что Гиллу лучше не принимать участия в этом матче, так как он получил повреждение в Валенсии. Джеймс Андерсон более месяца испытывает проблемы со стопой, Дима Соколов повредил плечо, поэтому этот период для нас очень сложный. Нам в прямом смысле приходится выживать, одерживая победы в подобных матчах.
Я рад этой победе. В концовке мы стали лучше защищаться, в то же время мне
Как вы видите, в европейском баскетболе все команды Евролиги испытывают проблемы в национальных чемпионатах, особенно если матчи идут через