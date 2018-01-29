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29 января, источник: Чемпионат.com

Барцокас: «Химкам» в прямом смысле приходится выживать

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал победный для своих подопечных матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Автодором» (88:75).

Источник: РИА "Новости"

«Матч получился напряжённым и стрессовым, как и любая игра в Лиге ВТБ. Евролига забирает много энергии и моральных сил, после чего нам приходится возвращаться к матчам Лиги ВТБ, где каждая команда обладает талантом и демонстрирует высокую мотивацию, особенно против «Химок».

В то же время нам приходится бороться с травмами. Доктора сказали, что Гиллу лучше не принимать участия в этом матче, так как он получил повреждение в Валенсии. Джеймс Андерсон более месяца испытывает проблемы со стопой, Дима Соколов повредил плечо, поэтому этот период для нас очень сложный. Нам в прямом смысле приходится выживать, одерживая победы в подобных матчах.

Я рад этой победе. В концовке мы стали лучше защищаться, в то же время мне как-то приходится внушать игрокам, чтобы они игнорировали давление. Сегодня мы пробивали штрафные с показателем 50%, а для подобного уровня игры столько промахов — это слишком много. Чтобы набирать очки, нам приходилось чаще атаковать с дистанции, и наши ключевые игроки с этим справились.

Как вы видите, в европейском баскетболе все команды Евролиги испытывают проблемы в национальных чемпионатах, особенно если матчи идут через два-три дня. Повторюсь, у нас практически вся задняя линия играет с травмами, поэтому давайте порадуемся этой победе. «Автодор» — очень хорошая команда, а тренер Пашутин прекрасно делает свою работу, — цитирует Барцокаса официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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