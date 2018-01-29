Барцокас: «Химкам» в прямом смысле приходится выживать

Источник: РИА "Новости"

«Матч получился напряжённым и стрессовым, как и любая игра в Лиге ВТБ. Евролига забирает много энергии и моральных сил, после чего нам приходится возвращаться к матчам Лиги ВТБ, где каждая команда обладает талантом и демонстрирует высокую мотивацию, особенно против «Химок».

В то же время нам приходится бороться с травмами. Доктора сказали, что Гиллу лучше не принимать участия в этом матче, так как он получил повреждение в Валенсии. Джеймс Андерсон более месяца испытывает проблемы со стопой, Дима Соколов повредил плечо, поэтому этот период для нас очень сложный. Нам в прямом смысле приходится выживать, одерживая победы в подобных матчах.

Я рад этой победе. В концовке мы стали лучше защищаться, в то же время мне как-то приходится внушать игрокам, чтобы они игнорировали давление. Сегодня мы пробивали штрафные с показателем 50%, а для подобного уровня игры столько промахов — это слишком много. Чтобы набирать очки, нам приходилось чаще атаковать с дистанции, и наши ключевые игроки с этим справились.