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01:52 (мск), источник: Известия

Коди Миллер-Макинтайр остается в «Парме»

Американский баскетболист отклонил несколько предложений от клубов из Израиля и Турции.

Источник: VTB League

Разыгрывающий БК «Парма» Коди Миллер-Макинтайр останется в клубе до конца сезона-2016/17. Как сообщил «Известиям» источник в пермской команде, в январе 23-летний игрок получил несколько выгодных предложений от клубов чемпионата Израиля и Турции, но принял решение продолжить сотрудничество с «Пармой».

Баскетболист планирует закончить сезон-2017/18 в Перми и помочь клубу впервые в истории выйти в плей-офф Единой лиги ВТБ, заявил «Известиям» официальный представитель игрока Андрей Широков.

— Действительно, у Коди были предложения от других клубов, но все его мысли сейчас связаны только с «Пармой», — отметил агент американского игрока.

Генеральный директор «Пармы», шестикратный чемпион России Александр Башминов рассказал «Известиям», что Миллер-Макинтайр вносит большой вклад в игру команды, но отказался комментировать контакты американца с другими командами.

— Статистика игрока говорит сама за себя, — отметил Александр Башминов.

За короткий период времени Коди Миллер-Макинтайр стал не только лидером «Пармы», но и, пожалуй, главным открытием Единой лиги ВТБ. Средние показатели молодого американца — 15,9 очка, 5 подборов и 7,4 передачи за игру. Также игрок пермского клуба был выбран СМИ для участия в Матче всех звезд Лиги ВТБ, который пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге. По результатам голосования среди защитников-легионеров Миллер-Макинтайр опередил таких известных игроков, как Стефан Маркович («Химки»), Энтони Хиллиард («Енисей»), Айзея Бриско («Калев»), Джеймс Андерсон («Химки») и Джастин Робинсон («Автодор»).

Стоит отметить, что прошлый сезон баскетболист провел в скромном бельгийском клубе «Левен Бирс». Команда американца заняла предпоследнее место в чемпионате, но Коди Миллер-Макинтайр стал лучшим игроком турнира по набранным очкам (17,2) и результативным передачам (5,8). Такая статистика позволила ему «пойти на повышение», подписав контракт с клубом Единой лиги ВТБ.

Уже первая часть нового сезона показала, что пермский клуб сделал правильный выбор. На площадке Коди Миллер-Макинтайр умеет всё — отлично разгоняет атаки, смело идет в проходы и способен забросить трехочковый. При этом защитник отлично борется на щите и задействует партнеров. Если судить по началу сезона, сейчас защитник «Пармы» — один из главных кандидатов на оформление трипл-дабла в Лиге ВТБ. Именно высокая результативность форварда сейчас позволяет пермскому клубу идти в зоне плей-офф международного турнира. После 12 сыгранных матчей «Парма» идет на 8-м месте, имея в своем активе четыре победы.

Кумиром детства Коди Миллера-Макинтайра был знаменитый защитник Аллен Айверсон. Но его любимый баскетболист — разыгрывающий «Оклахомы», самый ценный игрок (MVP) сезона-2016/17 Рассел Уэстбрук. По словам форварда «Пармы», его поражает энергия, трудолюбие, спортивная агрессия этого спортсмена. Мечта же Коди Миллера-Макинтайра — пробиться в НБА и сыграть за «Шарлот Хорнетс», команду из его родного штата.

Помимо баскетбола, американец увлекается модной одеждой — у него даже есть собственный бренд Patience («Терпение»). Пока эта одежда продается только в США, но в планах игрока разработать специальный дизайн для россиян. К слову, в прошлом году свою одежду начал выпускать лидер сборной России и подмосковных «Химок» Алексей Швед.

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