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00:40 (мск), источник: Известия

Марди Коллинз: Кулагин мог бы заиграть в НБА

Капитан БК «Локомотив-Кубань» — о лидерстве в Единой лиге ВТБ, собственной результативности и способностях Дмитрия Кулагина.

За две недели «Локомотив-Кубань» обыграл обоих российских участников Евролиги. Успешная серия краснодарского клуба во всех турнирах продолжается уже 23 матча подряд. Единственное поражение в нынешнем сезоне команда потерпела во встрече с УНИКСом (67:77) в октябре 2017 года. Январские же победы над ЦСКА (90:79) и «Химками» (93:78) окончательно закрепили за кубанцами статус фаворитов сезона.

Лидером «Локомотива» неожиданно для многих стал американский форвард Марди Коллинз. Баскетболист, который в межсезонье был близок к уходу из клуба, сейчас демонстрирует отличную форму. Причем лучшие свои игры 33-летний капитан «Локо» проводит против ведущих команд Лиги ВТБ. Так, самым результативным для него стал матч с «Зенитом» (26 очков), а лучшей в плане эффективности встреча с «Химками» (31 балл). В поединках с ЦСКА и УНИКСом американец также действовал блестяще. После победы над химчанами корреспондент «Известий» пообщался с Марди Коллинзом и попросил его раскрыть причины успеха красно-зеленых.

— Мы здорово действуем в этом сезоне, одержали 23 победы подряд в Еврокубках и Лиге ВТБ. Приятно, что клуб лидирует в обоих турнирах, но обольщаться пока не стоит, — заявил «Известиям» Марди Коллинз. — Все знают, что решающие матчи сезона состоятся только в апреле-мае, поэтому важно продолжать прогрессировать и к плей-офф подойти еще более сплоченной и организованной командой. Все игроки и тренеры очень хотят вернуть клуб в Евролигу.

— «Локомотив» очень мало пропускает в этом сезоне — в среднем меньше 70 очков в Еврокубке и Лиге ВТБ. Защита — главный козырь вашей команды?

— Безусловно. Тренер Саша Обрадович просит нас быть максимально сконцентрированными в защите и на подборах. Пока мы отлично действуем в обоих этих компонентах игры.

— С чем вы связали бы свою высокую результативность в этом сезоне? Возможно, дело в капитанской повязке?

— Не знаю. Я просто делаю свою работу, максимально выкладываюсь на тренировках и играх. Тренер мне доверяет, а я стараюсь максимально оправдывать свое нахождение на площадке. Что касается капитанской повязки — приятно, что выбор тренеров и игроков пал именно на меня. Пытаюсь вести команду за собой, быть лидером.

— И это при том, что в межсезонье вы могли покинуть команду. Президент «Локомотива» Андрей Ведищев говорил «Известиям», что, если бы Кевин Джонс остался в команде, вы играли бы в другом клубе…

— Возможно, и так, но какой смысл сейчас рассуждать об этом. Кевин решил уехать из Краснодара, я остался. Хотя не буду скрывать, что вел переговоры с другими командами.

— Вы — претендент на попадание на Матч всех звезд Лиги ВТБ. Хотели бы принять участие в этой игре?

— Почему бы и нет. Если я пройду в состав по голосованию, то с удовольствием поеду в Санкт-Петербург. Надеюсь, там будет много игроков «Локомотива».

— Не могу не спросить про Дмитрия Кулагина, который перешел в команду в ходе сезона и сразу стал одним из лидеров «Локомотива»…

— Дмитрий — отличный парень и прекрасный баскетболист. Он быстро нашел общий язык со всеми игроками, вписался в нашу систему игры. Это очень сильный игрок. Я понял это еще в прошлом сезоне.

— Он не раз говорил, что мечтает попробовать свои силы в НБА. Вы сыграли почти 200 матчей в лучшей лиге мира. Как думаете, Дмитрий мог бы заиграть в НБА?

— Думаю, что да. У него много сильных качеств, которые позволили бы ему попробовать себя в НБА.

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