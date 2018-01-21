Напомним, ранее стало известно, что КНДР и Корея выйдут на церемонию открытия зимних Олимпийских игр 2018 года под единым флагом.
Баскетболисты «Зенита» на выезде обыграли «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Баскетболисты
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Баскетболисты
Воскресная игра в Перми завершилась победой «Зенита» со счетом 99:94 (21:25, 29:27, 21:25, 28:17). В составе «Зенита» 33 очка на свой счет записал Кайл Курич, еще 16 очков набросал Евгений Воронов. У «Пармы» на паркете выделялись Коди
Следующий матч турнира «Зенит» проведет дома 3 февраля против «Нижнего Новгорода». «Парма» 28 января сыграет на выезде с казанским УНИКСом.