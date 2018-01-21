Баскетболисты «Зенита» на выезде обыграли «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Воскресная игра в Перми завершилась победой «Зенита» со счетом 99:94 (21:25, 29:27, 21:25, 28:17). В составе «Зенита» 33 очка на свой счет записал Кайл Курич, еще 16 очков набросал Евгений Воронов. У «Пармы» на паркете выделялись Коди Миллер-Макинтайр (24 очка, 9 подборов и 6 передач) и Тре МакЛин (19 очков, 4 подбора).