Базаревич: Не могу повлиять на приезд Шведа, Курбанова и Воронцевича в сборную

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Названы самые «токсичные» родственники
Ягудин и Тотьмянина с дочками отдыхают в Таиланде
Из СИЗО с намеками: муж перешел к угрозам девушке "без рук"
Как сложилась судьба девушек Леонардо ДиКаприо
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз5
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Миннесота Уайлд5
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс3
Нью-Йорк Айлендерс7
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс2
Питтсбург Пингвинз1
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз2
Аризона Койотс5
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз4
Флорида Пантерз3
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Лада
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес
Леганес
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Слован
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта
Наполи
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс1
Бостон Брюинз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз3
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз1
Каролина Харрикейнз3
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Витязь
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Йокерит
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Лацио
Кьево
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Беневенто
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:00
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Вердер
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал
Депортиво
Хоккей. НХЛ
20.01
Колорадо Эвеланш3
Нью-Йорк Рейнджерс1
Хоккей. НХЛ
20.01
Калгари ФлэймзБ1
Виннипег Джетс2
Футбол. Зарубежный
20.01
Лас-Пальмас2
Валенсия1
Футбол. Зарубежный
19:00
Саутгемптон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Метц
Футбол. Зарубежный
20.01
Амьен3
Генгам1
Футбол. Зарубежный
20.01
Монпелье2
Тулуза1
Футбол. Зарубежный
20.01
Страсбур3
Дижон2
Футбол. Зарубежный
20.01
Ренн1
Анже0
Футбол. Зарубежный
20.01
Труа1
Лилль0
Футбол. Зарубежный
20:00
Шальке-04
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Милан
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал Сосьедад
Сельта
Хоккей. НХЛ
20.01
Баффало Сэйбрз1
Даллас Старз7
Хоккей. НХЛ
20.01
Филадельфия Флайерз3
Нью-Джерси Дэвилз1
Футбол. Зарубежный
20.01
Манчестер Сити3
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
20.01
Гамбург0
Кельн2
Футбол. Зарубежный
20.01
Вильярреал2
Леванте1
Футбол. Зарубежный
20.01
Нант0
Бордо1
Все события
55-летний Круз выпрыгнул из окна многоэтажного здания на съемках
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли серебро чемпионата Европы
Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира
Как сложилась судьба девушек Леонардо ДиКаприо
Фотограф «поменял местами» женщин и мужчин в рекламе 50-х
Найдено спасение от измен
Заведующий якутской больницей избил пришедшую снимать побои пациентку
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
18Матч Звезд КХЛ в Астане
10Мастер-шоу КХЛ в Астане
20 января, источник: Р-Спорт

Базаревич: Не могу повлиять на приезд Шведа, Курбанова и Воронцевича в сборную

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Главный тренер сборной России Сергей Базаревич заявил РИА Новости, что не может повлиять на приезд защитника подмосковных «Химок» Алексея Шведа и баскетболистов московского ЦСКА Никиты Курбанова и Андрея Воронцевича в национальную команду на ближайшие матчи отборочного турнира Кубка мира-2019.

Источник: AFP 2018

«Я не хотел бы гадать, сыграют в итоге Швед, Курбанов, Воронцевич или нет. Я не могу влиять на эту ситуацию, поэтому не хочу нервничать по этому поводу. Надеюсь, что нам дадут игроков, которых мы хотим, то есть оптимальный состав хотелось бы», — сказал Базаревич корреспонденту РИА Новости.

«В этом списке из 15 человек, в принципе, все те, кого мы и хотим видеть в команде сейчас. Тьфу-тьфу-тьфу, все неплохо (со здоровьем игроков). Надеюсь, что все так и будут в итоге в строю и здоровы», — добавил собеседник агентства.

Тренерский штаб сборной России вызвал 15 игроков, включая Шведа, Курбанова и Воронцевича, на сбор перед февральскими матчами отборочного турнира Кубка мира-2019 с командами Франции и Боснии и Герцеговины. При этом Базаревич заявлял, что президент РФБ Андрей Кириленко продолжает переговоры с клубами Евролиги ЦСКА и «Химки», чтобы они отпустили игроков в сборную.

Ранее Швед, Воронцевич и Курбанов не сыграли за сборную России в ноябрьских матчах отбора на Кубок мира-2019 из-за конфликта календарей FIBA и Евролиги. Тогда в дни игр национальных команд все трое были задействованы в своих клубах.

Лучезарная улыбка и яркая внешность: откровенные фото супруги хоккеиста Владимира Тарасенко
Без всякого почтения. Теперь Загитова — главная надежда России?
Мхитарян согласился перейти в «Арсенал»
Фигуристы Боброва и Соловьев выиграли серебро чемпионата Европы
Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира
«Авангард» в гостях победил магнитогорский «Металлург»
«Барселона» выступила с заявлением по поводу Гризманна
Хет-трик Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Ньюкаслом»
Новости
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Самый большой в мире очиститель воздуха заработал в Китае Уникальная установка уже работает. Возможно подобные решения спасут Землю
Кино
Ингеборге Дапкунайте — 55: за что мы любим актрису Обладательница неповторимого шарма, бесподобной улыбки и бесспорного таланта — рассказываем, за что еще невозможно не любить актрису, очаровавшую не только российских зрителей, но и весь мир
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь