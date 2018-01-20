Базаревич: Не могу повлиять на приезд Шведа, Курбанова и Воронцевича в сборную

Источник: AFP 2018

«Я не хотел бы гадать, сыграют в итоге Швед, Курбанов, Воронцевич или нет. Я не могу влиять на эту ситуацию, поэтому не хочу нервничать по этому поводу. Надеюсь, что нам дадут игроков, которых мы хотим, то есть оптимальный состав хотелось бы», — сказал Базаревич корреспонденту РИА Новости.

«В этом списке из 15 человек, в принципе, все те, кого мы и хотим видеть в команде сейчас. Тьфу-тьфу-тьфу, все неплохо (со здоровьем игроков). Надеюсь, что все так и будут в итоге в строю и здоровы», — добавил собеседник агентства.

Тренерский штаб сборной России вызвал 15 игроков, включая Шведа, Курбанова и Воронцевича, на сбор перед февральскими матчами отборочного турнира Кубка мира-2019 с командами Франции и Боснии и Герцеговины. При этом Базаревич заявлял, что президент РФБ Андрей Кириленко продолжает переговоры с клубами Евролиги ЦСКА и «Химки», чтобы они отпустили игроков в сборную.