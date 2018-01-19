Рябков: Контракт БК УГМК с главным тренером Мендесом заключен на 1,5 сезона

Источник: РИА "Новости"

Мендес в должности главного тренера сменил немца Олафа Ланге, покинувшего УГМК по семейным обстоятельствам. Специалист, которому в марте исполнится 51 год, проведет первый матч с УГМК 25 января в рамках Евролиги против своего бывшего клуба итальянского «Фамила Скио».

«Контракт с Мигелем Мендесом заключен на полтора сезона, до мая 2019 года, — сказал в телефонном разговоре Рябков. — До последней официальной игры команды в следующем сезоне, поскольку календарь на следующий год нам пока не известен».