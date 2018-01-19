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12:25 (мск), источник: Р-Спорт

Рябков: Контракт БК УГМК с главным тренером Мендесом заключен на 1,5 сезона

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Олег Богатов. Женский баскетбольный клуб УГМК (Екатеринбург) на полтора сезона заключил контракт с новым главным тренером команды испанцем Мигелем Мендесом, сообщил агентству РИА Новости директор клуба Максим Рябков.

Источник: РИА "Новости"

Мендес в должности главного тренера сменил немца Олафа Ланге, покинувшего УГМК по семейным обстоятельствам. Специалист, которому в марте исполнится 51 год, проведет первый матч с УГМК 25 января в рамках Евролиги против своего бывшего клуба итальянского «Фамила Скио».

«Контракт с Мигелем Мендесом заключен на полтора сезона, до мая 2019 года, — сказал в телефонном разговоре Рябков. — До последней официальной игры команды в следующем сезоне, поскольку календарь на следующий год нам пока не известен».

Кроме «Фамила Скио» Мендес тренировал испанские «Ривас Экополис» и «Сельту». В качестве тренера он выигрывал чемпионаты Испании, Италии (трижды), Кубок Испании (дважды), Кубок Италии (дважды), Суперкубок Италии (четыре раза) и становился вице-чемпионом Евролиги.

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