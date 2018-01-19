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09:16 (мск), источник: ТАСС

Мендес сменил Ланге на посту главного тренера женского баскетбольного клуба УГМК

ТАСС, 19 января. Испанский специалист Мигель Мендес сменил немца Олафа Ланге на посту главного тренера екатеринбургского женского баскетбольного клуба УГМК. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

В четверг стало известно о том, что Ланге покинул УГМК по семейным обстоятельствам. Дебют 51-летнего испанца в качестве главного тренера УГМК состоится 25 января в гостевом матче Евролиги против итальянской «Фамилы Скио».

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До УГМК Мендес возглавлял испанские «Сельту» и «Ривас», а также «Фамилу Скио» с 2013 по 2017 год. С «Фамилой» он по три раза выиграл чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны.

УГМК является 11-кратным чемпионом России (рекорд), трехкратным победителем женской Евролиги и двукратным обладателем Суперкубка Европы. Кроме того, баскетболистки екатеринбургского клуба восемь раз становились обладательницами Кубка России. В текущем розыгрыше чемпионата России УГМК идет на втором месте после 12 встреч.

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