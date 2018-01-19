Мендес сменил Ланге на посту главного тренера женского баскетбольного клуба УГМК

Источник: РИА "Новости"

В четверг стало известно о том, что Ланге покинул УГМК по семейным обстоятельствам. Дебют 51-летнего испанца в качестве главного тренера УГМК состоится 25 января в гостевом матче Евролиги против итальянской «Фамилы Скио».

До УГМК Мендес возглавлял испанские «Сельту» и «Ривас», а также «Фамилу Скио» с 2013 по 2017 год. С «Фамилой» он по три раза выиграл чемпионат Италии, Кубок и Суперкубок страны.