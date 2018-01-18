«Папа русского баскетбола»: 90 лет назад родился Александр Гомельский

18 января исполняется 90 лет со дня рождения знаменитого баскетбольного тренера Александра Гомельского. Прославленный специалист привел сборную СССР к победе на Олимпиаде 1988 года, дважды выигрывал чемпионаты мира, а с рижским СКА и московским ЦСКА завоевал пять кубков европейских чемпионов.

Тренерская карьера Гомельского длилась почти 40 лет, закончил ее он после Игр 1988 года. В Сеуле в полной мере проявился тренерский талант Гомельского, который сделал ставку на едва залечившего травму Арвидаса Сабониса и не прогадал.

После поражения американцев от советской команды в полуфинале Национальная баскетбольная ассоциация решила открыть своим игрокам Олимпийские игры — и через четыре года мир увидел непобедимую «Дрим тим».

Гомельский стал тренером уже в 18 лет после окончания Высшей школы тренеров при институте Лесгафта в Ленинграде. Параллельно он и сам играл в баскетбол. Здесь впервые проявился характер Александра — поставив себе задачу стать баскетболистом, он тренировался чуть ли не ночами, оттачивая прежде всего бросок. В дальнейшем Гомельский применял эту практику уже с учениками — его подопечные всегда отличались точным броском.

Испытание на прочность

В 1949 году Гомельский возглавил женский «Спартак», где пригодились педагогические навыки. После войны в стране не хватало профессионалов-мужчин, однако возглавить в 21 год взрослый женский коллектив в любом случае было серьезным испытанием. Гомельский его прошел успешно, команда показывала неплохой результат, при том что тренер сам еще выходил на площадку в другой команде. Гомельский даже рассчитывал поехать на Олимпиаду 1952 года в Хельсинки, где дебютировала сборная СССР, однако в состав включен не был. Пусть выступал Александр на позиции защитника, роста ему явно не хватало.

В итоге Гомельский сделал выбор в пользу тренерской карьеры. Прекратив выходить на площадку, он возглавил рижский СКА — и уже через два года выиграл чемпионат СССР. Первый крупный успех к Гомельскому-тренеру пришел в 27 лет, а через год он получил звание заслуженного тренера СССР и вошел в тренерский штаб сборной страны.

О масштабах личности Александра рассказывает его брат Евгений — кандидат педагогических наук, под чьим руководством Объединенная команда стала олимпийским чемпионом 1992 года по женскому баскетболу. «Когда говорят про Александра Яковлевича, подразумевают человека, который имеет стержень. Который умеет бороться за победу, признает только первое место и никакое другое», — рассказал он ТАСС.

«Характер его сложился во многом по той причине, что Александр Яковлевич — дитя войны. Ему было 13 лет, когда началась война. И когда нас из блокадного Ленинграда эвакуировали в Чкаловскую (ныне Оренбургскую) область, начал работать конюхом в колхозе. В плане своего становления как личности он опередил время на многие годы», — говорит Евгений Гомельский.

Молодой «папа»

Именно в Риге Гомельского, который был примерно одного возраста с игроками, стали называть «папой». У него получалось добиваться успеха с баскетболистами-ровесниками благодаря непререкаемому авторитету — игроки верили в своего тренера. Гомельский предлагал своим подопечным удивительные методики тренировок, каждый раз привнося в них что-то новое. Впоследствии сам Гомельский вспоминал, что ни разу не пришел на тренировку без какой-то новинки в упражнениях. По его мнению, это повышало интерес у самих игроков, что было очень важным для достижения результата.

В дальнейшем рижане еще дважды победили в чемпионате страны и трижды выиграли Кубок европейских чемпионов.

В 1961 году специалист впервые возглавил сборную СССР, которая была непобедимой на чемпионатах Европы, однако на международной арене регулярно уступала американским студентам.

Лишь в 1967 году в Уругвае Гомельскому впервые удалось опередить американцев на чемпионате мира, хотя в очном матче финального турнира советская команда сборной США проиграла. Но в 1970 году в Югославии американцы взяли реванш на чемпионате мира, тогда как команда Гомельского довольствовалась лишь бронзой.

После этого турнира Гомельский ушел с поста главного тренера сборной, уступив его Владимиру Кондрашину, создавшему в Ленинграде отличную команду «Спартак». В 1972 году сборная СССР победила американцев в олимпийском финале — про драматические события Мюнхена рассказано в недавно вышедшем на экраны фильме «Движение вверх». Гомельский же с 1966-го работал уже в ЦСКА, который с 1969 по 1984 год уступил чемпионский титул лишь раз — «Спартаку» Кондрашина.

В 1969 и 1971 годах ЦСКА завоевал Кубок европейских чемпионов, при этом следующего трофея пришлось ждать более 30 лет — он был выигран в 2006 году, уже после смерти Гомельского. К 43 годам он завоевывал этот трофей пять раз, что было отмечено Евролигой. Престижный приз лучшему тренеру сезона носит имя Александра Гомельского.

Сеульский триумф

В 1976 году Гомельский вновь возглавил сборную. В 1982-м на чемпионате мира в Колумбии команда победила американцев в финале — 95:94. Именно тогда стала создаваться знаменитая сборная СССР, блистательно выигравшая Олимпиаду 1988 года в Сеуле. На чемпионате мира в Колумбии уже выступал 17-летний Сабонис, которому предстояло вскоре стать лучшим баскетболистом Европы.

В 1986 году Сабонис получил тяжелую травму ахиллова сухожилия, вернулся на площадку, толком ее не залечив, и в результате случился рецидив. Перед Олимпиадой в Сеуле сборная СССР потеряла, казалось, своего лучшего игрока, а ведь эти Игры любители баскетбола ждали с нетерпением — очень уж сильная команда была создана Гомельским, причем до того ей пришлось по политическим мотивам пропустить Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе. Для 60-летнего тренера это был едва ли не последний шанс выиграть Олимпиаду.

Решение о включении Сабониса в состав было рискованным — Гомельский почти год наигрывал действия без своего лучшего центрового. Первая игра подтвердила опасения — советские баскетболисты по всем статьям уступили югославам (79:92). Однако расчет Гомельского был на то, что Сабонис по ходу турнира наберет форму, хотя риск повторной травмы был очень велик. До решающих встреч оставалось десять дней, и Сабонис оправдал надежды.

Медаль для тренера

Из-за поражения от югославов с американцами пришлось сыграть уже в полуфинале, где сборная СССР добилась победы, затем взяв реванш и у югославов в финале. Любопытно, что тренерам по существовавшим тогда правилам не полагались медали, и Гомельскому свою награду пытался отдать Шарунас Марчюлёнис. В итоге игроки сами заказали золотые медали, идентичные олимпийским, и вручили их тренерскому штабу и персоналу.

Хотя в стране уже возникала межнациональная напряженность, Гомельскому удалось сделать сборную СССР, где половину составляли прибалты, по-настоящему дружной. А посетители Олимпийской деревни в Сеуле до сих пор помнят, как советские баскетболисты отмечали свою победу — на ушах стояли несколько этажей.

Евгений Гомельский вспоминает: «В спорте не бывает ситуаций без поражений, без снятий с работы. Александр мужественно переносил все, что случалось с ним. Если мы говорим о вкладе в армейский и отечественный баскетбол, то его рекорд вряд ли когда будет побит. Количество медалей зашкаливает. У него была мечта выиграть Олимпийские игры, но он добился этой мечты, когда ему было уже 60 лет».

Вскоре после Олимпиады Гомельский покинул ЦСКА и сборную, хотя продолжил какое-то время тренировать за границей.

В 1991 году Александр Яковлевич возглавил баскетбольную федерацию, работал на телевидении — вместе с сыном Владимиром, который остается одним из ведущих баскетбольных экспертов. Возглавлял в качестве президента ЦСКА — именно при нем армейцы стали одним из сильнейших клубов Европы. Во многом благодаря позиции Гомельского ЦСКА стал выступать в новой Евролиге, и ее руководство прекрасно помнит заслуги Александра Яковлевича.

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Отец и сыновья

«Папа русского баскетбола» не только добился многочисленных побед на тренерской скамейке, но и воспитал целую плеяду тренеров и игроков, — считает президент Евролиги Жорди Бертомеу.

«Я счастлив и горд, что мне удалось поработать с Гомельским — президентом ЦСКА, который немало сделал для создания и развития Евролиги. Евролига ежегодно выражает уважение Александру Гомельскому, вручая лучшему тренеру сезона приз его имени, к тому же в 2008 году Гомельский был включен в список 50 выдающихся персон в европейском баскетболе», — подчеркнул Бертомеу.

Гомельский был настоящим Папой с большой буквы — и не только для своих игроков. У него четыре сына, младшему из которых сейчас всего 20 лет. Да и для Евгения он был больше чем старшим братом — даже на родительские собрания ходил. «Лет до 25 я был для него больше сыном », — рассказывает Евгений Гомельский.

Александр Гомельский скончался от лейкемии 16 августа 2005 года в возрасте 77 лет.