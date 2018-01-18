Самый главный в мире Папа. Великая эпоха Александра Гомельского

Источник: РИА "Новости"

Александр Гомельский. Досье.

Родился 18 января 1928 года в Кронштадте. Один из сильнейших специалистов за всю историю развития мирового баскетбола.

После окончания ленинградской средней школы № 5 поступил в Государственный институт физической культуры имени Лесгафта, который закончил в 1948 году. Параллельно закончил Высшую школу тренеров при институте. В 1949—1952 обучался в Военном институте физической культуры, по окончании которого получил специальность «тренер-преподаватель по спортивным играм».

Выступал за ленинградские баскетбольные команды «СКИФ» (1945−1948) и СКА (1949−1953) в амплуа защитника. С 1949 года, будучи действующим игроком, практиковался в тренерской работе. Работал с женской и мужской командами ленинградского «Спартака» (1949−1952), СКА (Рига, 1953−1966). При нем рижане пять раз становились чемпионами СССР и трижды завоевывали Кубок европейских чемпионов (1957, 1958, 1959).

С 1966-го по 1988 год — главный тренер ЦСКА (Москва). За это время команда 16 раз выиграла чемпионат СССР, а в 1971 году взяла Кубок европейских чемпионов.

С 1961-го по 1988 год (с перерывом на 1970−1976) — главный тренер сборной СССР. Семикратный чемпион Европы (1961, 1963, 1965, 1967, 1969, 1979 и 1981), двукратный чемпиона мира (1967, 1982), олимпийский чемпион (1988). Серебряный (1964) и бронзовый (1968, 1980) призер Олимпийских игр. Серебряный (1977, 1987) и бронзовый (1983) призер чемпионата Европы. Четырежды признавался лучшим тренером СССР, трехкратный обладатель титула «Тренер года в Европе».

В 1991—1992 годах — президент Российской федерации баскетбола. В декабре 1997 года стал президентом БК ЦСКА, с 2006 года — почетный президент клуба. Член Баскетбольного Зала славы всех звезд (1995) и Зала славы ФИБА (2007).

Полковник. Профессор, кандидат педагогических наук, мастер спорта международного класса (1965), заслуженный тренер СССР (1956), заслуженный тренер Литовской ССР (1982), заслуженный работник физической культуры России (1993), судья международной категории.

Популярный телекомментатор, автор книг «С мячом по странам» (1960), «Будни баскетбола» (1964), «Управление командой в баскетболе» (1976), «Вечный экзамен» (1978), «Баскетбол завоевывает планету» (1980), «Центровые» (1988), «Тактика и техника» (1990), «Библия баскетбола» (1994), «Баскетбол. Секреты мастера» (1997), «Энциклопедия баскетбола от Гомельского» (2002) и других.

За заслуги в развитии армейского спорта и баскетбола награжден орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, Дружбы Народов, двумя орденами «Знак Почета», многими медалями. Кавалер Олимпийского Ордена Славы.

Скончался 16 августа 2005 года в результате длительной болезни (тяжелая форма ракового заболевания). Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Детство, отрочество, юность

В семье Гомельских было трое детей: Александр — старший, сестра Лидия и брат Евгений. Изначально мальчика нарекли Соломоном в честь деда — по древней еврейской традиции. Однако Соломоном его никто не называл, он сразу стал Сашкой. В 1929 году отца перевели по военной службе в Ленинград, в штаб Балтийского флота. В этом городе и прошло все его детство.

Любимым школьным учителем Саши был физрук Яков Иванович, который и привил парню любовь к спорту: сначала будущий великий тренер выиграл первенство Ленинграда по конькобежному спорту, а затем всерьез увлекся волейболом и баскетболом.

Уже в послевоенные годы произошла судьбоносная встреча с его первым тренером, Александром Ивановичем Новожиловым.

— У Новожилова я учился играть в баскетбол, — вспоминал позже Гомельский. — Хорошо помню, как на одной из первых тренировок он сильно бросил мяч, я не поймал, и мяч угодил мне в лицо.

Я завелся, решил: «Буду играть!». Тренер заставил меня бросить курить, вовлек в настоящий спорт, потом сделал капитаном юношеской сборной Ленинграда. Александр Гомельский

Тренерский хлеб Гомельский впервые попробовал в 18 лет, когда ему доверили тренировать женский «Спартак» (его команда стала в итоге чемпионом Всесоюзного турнира спартаковских команд и заняла пятое место в чемпионате СССР), а после службы в армии баскетбол вошел в его жизнь уже так прочно, что другой судьбы Александр себе и не желал.

Играл за ленинградский «Спартак» в чемпионате Ленинграда, исполняя параллельно тренерские функции, и все эти годы его команда становилась чемпионом города. Поступив в Военный институт физкультуры, продолжил карьеру в СКА. И выглядел, невзирая на критически маленький для баскетбола рост (165 см), очень прилично.

Перед Олимпиадой 1952 года в Хельсинки сборная СССР проводила последние контрольные тренировки на Зимнем стадионе. Армеец Гомельский был одним из кандидатов в команду, работал самозабвенно, не пропускал ни одного занятия, играл в контрольных матчах против сильнейших баскетболистов страны. Однако главный тренер команды Степан Спандарьян в итоге опустил его на землю: «С твоим ростом в сборной делать нечего». Это был сильнейший удар по самолюбию…

Кстати, четыре года спустя Спандарьян попросил Гомельского ассистировать ему на мельбурнской Олимпиаде, и с ролью второго тренера сборной СССР 28-летний Александр справился блестяще.

Латвийское чудо и прыжок в Москву

После окончания Военного инфизкульта Гомельского распределили в Ригу. Большого желания работать в Латвии у него не было: после Ленинграда, где жизнь буквально кипела, Рига казалась ему глухой провинцией. Однако именно там он достиг успехов, которые предопределили весь его дальнейший жизненный путь.

Создав команду буквально из ничего, Гомельский выиграл со своим СКА все, что только можно было выиграть: Спартакиаду народов СССР, пять раз — чемпионат Союза, трижды — Кубок европейских чемпионов.

— Рижский период дал мне очень многое и как тренеру, и как человеку, — говорил Гомельский. — Я создал свою собственную «технологию» подготовки спортсменов экстра- класса. Именно там впервые испытал настоящую славу. После победы на чемпионате СССР в Риге был устроен национальный праздник: вся площадь в цветах, нас носили на руках. Музыка, оркестр, салют, дорогие подарки руководства.

В Латвии я был единственный заслуженный тренер. Я ощущал себя почти королем в баскетболе. Понял, что только первое место, только «золото» на турнире любого ранга будет для меня победой. Александр Гомельский

Разумеется, в Москве не могли не обратить внимания на феноменальные успехи молодого тренера. В 1961-м его пригласили работать со сборной, в 1964-м назначили главным тренером сборной Вооруженных Сил СССР, а еще через пару сезонов он возглавил ЦСКА, с которым впоследствии 16 раз выигрывал чемпионаты страны.

Именно здесь к нему приклеилось прозвище, ставшее визитной карточкой, — Папа. Формально — «с подачи» старшего сына Владимира, по сути же более точного прозвища для Гомельского придумать было невозможно. Вовка постоянно торчал в тренировочных залах и канючил: «Папа, па-а-ап… ». Вскоре игроки тоже стали называть наставника Папой — сначала за спиной, а потом и в глаза.

Александр Гомельский в сборной СССР в 1980 году. | Источник: РИА "Новости"

— Я всегда буду помнить, сколько игроков прошло через заботливые руки Александра Яковлевича и сколько обязано ему своим нынешним положением, — рассказывает бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Станислав Еремин. — Среди них оказался и я. Ведь это ж надо представить: приезжаю я в Москву, мальчишка, никому не известный молодой баскетболист с Урала, а заслуженный тренер Союза надевает военную форму и идет выбивать у начальства для меня квартиру. Потом — машину. И так он возился с каждым. Гомельский мог самые несбыточные мечты превращать в реальность.

Главная победа

Со сборной СССР Гомельский за почти 30 лет работы — правда, с перерывами — тоже выиграл все что можно и нельзя, но одна победа стоит особняком: золотые медали Олимпийских игр в Сеуле увенчали фантастическую карьеру великого тренера.

— К 1988 году в моей копилке были медали почти всех достоинств, которые существовали в мировом любительском баскетболе, — говорил Гомельский. — Сеул был последней возможностью в 60 лет доказать, что меня зря «прокатили» в период подготовки к мюнхенской Олимпиаде и отняли возможность бороться и завоевать «золото» тогда, в Мюнхене, когда команда была подготовлена мной, и подготовлена блестяще.

Я счастлив, что в 1972 году мои воспитанники под руководством Владимира Кондрашина в одном из самых знаменитых матчей XX столетия обыграли американцев… Александр Гомельский

Турнир начался с провального матча против югославов: он был проигран вчистую, однако дал надежду на будущее — неплохо проявил себя наш суперцентровой Арвидас Сабонис, который долго лечился от травмы. Последующие матчи команда выиграла, заняв второе место в группе. В ¼ финала сборной СССР противостояли бразильцы (110:105), а в полуфинале — сборная США. Это была первая игра после знаменитого финала мюнхенской Олимпиады, где родилась великая «История трех секунд».

Игра сборной удалась, все сыграли на отлично, а результат (82:76) стал, конечно же, главной сенсацией турнира. Один из лидеров сборной Шарунас Марчюленис позже признавался: «Сыграй мы с американцами еще 10 матчей, в большинстве из них наверняка бы уступили».

Александр Гомельский и Арвидас Сабонис | Источник: РИА "Новости"

В финале сборную Гомельского вновь ждали югославы, но расклад — прежде всего с точки зрения психологии — был уже иным: соперник понимал, что сборная СССР поймала победную волну, после победы над Штатами остановить ее невозможно.

Начало матча осталось за югославами: на 4-й минуте наши проигрывали 0:6, на 9-й — 10:20, на 12-й — 12:24. Однако к перерыву ситуацию удалось взять под контроль, а сразу после паузы сборная СССР ушла в отрыв и одержала в итоге уверенную победу — 76:63.

После этого в Америке Гомельского прозвали Серебристым Лисом, имея в виду не столько седину, сколько игровую хитрость и изобретательность.

Три жены, четыре сына

Александр Яковлевич был женат трижды, и про каждую из своих жен говорил, что ему здорово повезло. С первой женой, Ольгой, разница в возрасте была 3 года, со второй, Лилией, — 25. Татьяна была младше мужа на 40 лет.

— Ольга — необыкновенный человек, — вспоминал Гомельский. — Красавица, играла за сборную страны, кроме меня за ней многие ухаживали. А познакомились мы, когда я в женской команде ленинградского «Спартака» проходил практику во время учебы в школе тренеров. Большинство моих подопечных были старше меня лет на 15, но была среди них одна юная девушка — быстрая, легкая, очень талантливая. Не увлечься ею было невозможно. Она потом стала моей женой — Ольга Журавлева.

С Ольгой Александр Яковлевич прожил больше 20 лет, в этом браке у них родились два сына — Владимир и Александр. А в 1968 году он встретил свою вторую любовь — стюардессу по имени Лиля.

— Я сказал, что никогда не уйду от Ольги, — вспоминал Александр Яковлевич. — Мы можем быть близки, но жена и дети — это святое. Лиля ни на что не претендовала, не закатывала истерик, но настояла на ребенке. Я говорил, что не надо, мне хватает двоих. Она родила Кирилла. Я забрал из родильного дома эту кроху и понял, что мне уже никуда не деться. Пришлось уйти от Ольги. Собрал сумку и ушел. Это стало трагедией для нас троих. Самый тяжелый момент в моей жизни.

В 1993 году Лилия Петровна умерла от рака лимфатических желез. Гомельский очень глубоко переживал потерю, говорил, что жить не хотелось. Спас Гомельского баскетбол. И новая любовь: в 64 года он женился на 25-летней Татьяне, которая в свое время несколько сезонов отыграла за дубль ЦСКА и уверяла, что Гомельский был для нее божеством: «Ходила на матчи не игру смотреть, а на него: сам Гомельский “живьем”, не по телевизору!».

На одном из таких матчей они познакомились, и напору девушка сопротивлялась очень недолго: таким Гомельский окружил Татьяну вниманием, буквально пылинки с нее сдувал. Расписались буквально за один день. Собирались лететь в Америку на день рождения сына Гомельского от второго брака Кирилла, но у Татьяны возникли проблемы с визой: американцы не любят пускать в страну молодых одиноких женщин. Чтобы убрать это препятствие, они и расписались. Даже никого не предупредили.

В 70 лет Александр Яковлевич в четвертый раз стал отцом: родился Виталик.

Александр Гомельский с сыном Виталием в 2003 году | Источник: РИА "Новости"

— Говорят вот: «Разница в возрасте!» — рассуждал Александр Яковлевич. — Хреновина это все с морковиной! Нет никакой разницы, если человек любит. Таня — хорошая мать и жена, сладкая женщина, умный советчик. Человек, который необходим мне и моему сыну. Заботиться о женщине не проблема. Когда прикладываешь усилия, чтобы ей было комфортно, тратишь на это время, здоровье, нервы — это тоже счастье. Пока не смотрю на себя в зеркало, я всем доволен. Страха перед старостью у меня нет.

Единственное поражение

В 1998 году у Александра Яковлевича обнаружили под мышкой лимфатическую опухоль, и по итогам консультаций со знаменитым израильским профессором Бен Басадом был поставлен диагноз — злокачественная опухоль. Четыре сеанса химиотерапии и три сеанса облучения дали хорошие результаты. На некоторое время болезнь отступила, однако вскоре проявились новые ее признаки: увеличились лимфатические узлы на горле, стало больно глотать, ухудшилось общее самочувствие.

Лечение было решено продолжить в онкологическом центре Хьюстона (США): помогли хозяева клуба НБА «Хьюстон Рокетс» и лично комиссар лиги Дэвид Стерн. После многочисленных сеансов химиотерапии его выписали, и в течение какого-то времени Гомельский был убежден в том, что рак он победил. «Как я выжил? — говорил он в одном из интервью. — Меня все это время поддерживали. Ежедневно отвечал на 10−15 звонков близких друзей и знакомых, всех фамилий не перечесть. Евгений Примаков говорит: Знаешь, сколько у меня шрамов? Живу же! Не сдавайся. А я и не думаю».

Находясь в Хьюстоне, Евгений Яковлевич задумал создать фонд раковых больных своего имени: «Может быть, кому-то поможем или хотя бы окажем поддержку психологическую, информационную. Но я хочу помочь прежде всего своим примером. Надо бороться, и тогда есть шанс!».

Боролся он до последнего дня, до последнего шанса. Публичной трагедии из своей болезни не делал, переживаниями никого из близких не грузил. Пока были силы — практиковал гимнастику, бег, консультировал делегатов от баскетбольного мира по самым разным вопросам…