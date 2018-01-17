Кириленко, скорее всего, пропустит матч в честь 90-летия со дня рождения Гомельского

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча пройдет 20 января в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА и начнется в 17:00 мск.

Баскетболисты, которые приедут на матч, распределены на две команды. «Красные»: главный тренер — Станислав Еремин, тренер — Иван Едешко, менеджер команды — Драган Тарлач, массажист — Аскер Барчо; защитники — Сергей Базаревич, Игорь Куделин, Захар Пашутин, Антон Юдин, форварды — Валерий Дайнеко, Евгений Кисурин, Сергей Панов, Андрей Фетисов, центровые — Игорь Курашов, Михаил Михайлов, Никита Моргунов, Алексей Саврасенко. Также за команду «красных» выступит победитель конкурса болельщиков.

«Синие»: главный тренер — Душан Ивкович, тренер — Предраг Данилович, менеджер команды — Деян Бодирога, массажист — Александар Бата; защитники — Гордан Гиричек, Одед Каташ, Ибрагим Кутлуай, Теодорос Папалукас, Антуан Ригодо, форварды — Фрагискос Алвертис, Матьяж Смодиш, Мирсад Туркан, Грегор Фучка, Рамунас Шишкаускас, центровые — Джулиус Нвосу, Радослав Нестерович.

«Состав, который приедет в Москву, более чем представительный. Не знаю, приедет ли Андрей Кириленко — вы знаете, что у него неприятность с жильем в Америке, и семья, конечно, приоритет», — сказал Ватутин.

«Важно, что все, с кем мы разговаривали, знают Александра Яковлевича и признают его вклад в баскетбол, — добавил президент ЦСКА. — 90-летие Александра Яковлевича — это не рядовое событие. Хотим, чтобы это было праздничное и запоминающееся событие. Там будет не только баскетбол, но и концертно-зрелищная часть. В подготовке участвует группа Ильи Авербуха. Надеюсь, те, кто будут на игре, получат удовольствие. Средства от матча перечислим фонду “Шаг вместе”, который помогает детям с ДЦП».

Достижения Гомельского