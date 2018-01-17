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17 января, источник: ТАСС

Кириленко, скорее всего, пропустит матч в честь 90-летия со дня рождения Гомельского

МОСКВА, 17 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, скорее всего, не сможет принять участие в матче, посвященном 90-летию со дня рождения Александра Гомельского. Об этом журналистам заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча пройдет 20 января в Универсальном спортивном комплексе ЦСКА и начнется в 17:00 мск.

Баскетболисты, которые приедут на матч, распределены на две команды. «Красные»: главный тренер — Станислав Еремин, тренер — Иван Едешко, менеджер команды — Драган Тарлач, массажист — Аскер Барчо; защитники — Сергей Базаревич, Игорь Куделин, Захар Пашутин, Антон Юдин, форварды — Валерий Дайнеко, Евгений Кисурин, Сергей Панов, Андрей Фетисов, центровые — Игорь Курашов, Михаил Михайлов, Никита Моргунов, Алексей Саврасенко. Также за команду «красных» выступит победитель конкурса болельщиков.

«Синие»: главный тренер — Душан Ивкович, тренер — Предраг Данилович, менеджер команды — Деян Бодирога, массажист — Александар Бата; защитники — Гордан Гиричек, Одед Каташ, Ибрагим Кутлуай, Теодорос Папалукас, Антуан Ригодо, форварды — Фрагискос Алвертис, Матьяж Смодиш, Мирсад Туркан, Грегор Фучка, Рамунас Шишкаускас, центровые — Джулиус Нвосу, Радослав Нестерович.

«Состав, который приедет в Москву, более чем представительный. Не знаю, приедет ли Андрей Кириленко — вы знаете, что у него неприятность с жильем в Америке, и семья, конечно, приоритет», — сказал Ватутин.

«Важно, что все, с кем мы разговаривали, знают Александра Яковлевича и признают его вклад в баскетбол, — добавил президент ЦСКА. — 90-летие Александра Яковлевича — это не рядовое событие. Хотим, чтобы это было праздничное и запоминающееся событие. Там будет не только баскетбол, но и концертно-зрелищная часть. В подготовке участвует группа Ильи Авербуха. Надеюсь, те, кто будут на игре, получат удовольствие. Средства от матча перечислим фонду “Шаг вместе”, который помогает детям с ДЦП».

Достижения Гомельского

Гомельский привел сборную СССР к победе на Олимпийских играх 1988 года, также она завоевывала серебро Олимпиады (1964) и дважды — бронзу (1968, 1980). Под его руководством сборная семь раз выигрывала чемпионат Европы и дважды — чемпионат мира. Гомельский трижды признавался тренером года в Европе. В 1995 году он был введен в баскетбольный зал славы, а в 2007 году — в зал славы Международной федерации баскетбола (FIBA). Гомельский скончался в 2005 году в возрасте 77 лет.

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