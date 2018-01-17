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«Университет-Югра» остался без средств к существованию
Чемпион баскетбольной Суперлиги может потерять профессиональный статус уже в нынешнем сезоне.
Чемпион баскетбольной Суперлиги может потерять профессиональный статус уже в нынешнем сезоне.
Действующий чемпион Суперлиги БК «Университет-Югра» уже в ходе нынешнего сезона может сняться с чемпионата и потерять профессиональный статус. Причина — десятикратное сокращение финансирования. Сейчас руководители сургутского клуба при поддержке президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко и советника губернатора
Как сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией в команде, финансовые проблемы начались еще в прошлом сезоне. Вместо 80 млн рублей клуб был профинансирован только на 62 млн, что привело к появлению задолженности перед игроками первой команды, которая на конец сезона достигла 19 млн рублей. Практически весь сезон многие игроки получали по 20 тыс. рублей в месяц. Тем не менее именно «Университет-Югра» стал чемпионом Суперлиги-1, уверенно обыграв в финале второго по значимости баскетбольного турнира страны «Иркут» (3:0).
Руководство клуба рассчитывало, что после второго в его истории чемпионства руководство региона пойдет навстречу команде и обеспечит ее финансирование. Однако, по словам генерального директора и тренера БК «Университет-Югра» Сергея Ольхова, клубу было предложено снизить годовой бюджет с 80 млн до 8 млн рублей.
— Нам предложили сократить бюджет в 10 раз и перейти в Суперлигу-2, — рассказал «Известиям» Сергей Ольхов. — Но,
Директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Игорь Губкин считает, что клуб может сохранить профессиональный статус, но доля его госфинансирования будет сокращена.
— Президент России Владимир Путин четко дал понять, что приоритет государства — развитие массового спорта и доведение до минимума бюджетных трат на профессиональные команды. Если говорить про «Университет-Югра», то клуб долгое время существует исключительно на бюджетные деньги. На сегодняшний день доходы от сторонних источников финансирования составляют менее 1%, — сообщил «Известиям» Игорь Губкин. — Мы пытаемся изменить эту ситуацию и ищем пути решения проблемы, изучаем опыт других профессиональных клубов, регионов. Например, в Пермском крае за один привлеченный рубль со стороны регион выделяет профессиональному клубу один бюджетный рубль. Возможно, мы пойдем по такому пути. Мы готовы софинансировать деятельность клуба, с учетом того что руководители клуба будут активно работать со спонсорами. Пока мы этого не видим. При этом никто не заинтересован, чтобы клуб снимался с турнира.
— Баскетбольный клуб «Университет-Югра» — один из профессиональных клубов нашего региона — не может быть оставлен без поддержки со стороны округа. В игровом сезоне-2017/18 клубу направлено свыше 55 млн рублей из бюджета Югры. Но не будем отрицать — объемы финансирования становятся ниже, и это связано сразу с несколькими обстоятельствами, одно из которых — консолидация с базовой федеральной установкой — поэтапно снизить финансирование профессионального спорта из бюджета, отдав приоритет развитию массового направления, — рассказал Всеволод Кольцов.
Как сообщил источник «Известий», причина резкого сокращения бюджета действующих чемпионов Суперлиги-1 заключается в следующем.
«Университет-Югра» сейчас располагается на седьмом месте в Суперлиге и даже в такой ситуации имеет высокие шансы на попадание в
Письмо губернатору ХМАО с просьбой о сохранении профессионального статуса баскетбольного клуба подписали президент Единой лиги ВТБ Серей Кущенко, президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин, заслуженный тренер России Евгений Гомельский, олимпийские чемпионы Сергей Тараканов и Иван Едешко, руководитель департамента регионального развития РФБ чемпион Евролиги Владимир Дячок и заслуженный тренер России,