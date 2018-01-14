ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Единой лиге ВТБ

Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 87:83 (22:22, 18:23, 23:22, 24:16). Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Сергей Карасев, набравший 23 очка, а также сделавший семь подборов. У армейцев Уилльям Клайберн оформил дабл-дабл, записав себе в актив 17 очков и 12 подборов.