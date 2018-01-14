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14 января, источник: Р-Спорт

ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Единой лиге ВТБ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Петербургский «Зенит» обыграл московский ЦСКА в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 87:83 (22:22, 18:23, 23:22, 24:16). Самым результативным игроком в составе «Зенита» стал Сергей Карасев, набравший 23 очка, а также сделавший семь подборов. У армейцев Уилльям Клайберн оформил дабл-дабл, записав себе в актив 17 очков и 12 подборов.

Для ЦСКА это поражение стало вторым подряд в Единой лиге ВТБ и третьим в четырех последних матчах с учетом Евролиги.

«Зенит» в следующем матче турнира 21 января на выезде сыграет с пермской «Пармой». ЦСКА днем позже примет «Нижний Новгород».

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