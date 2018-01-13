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13 января, источник: Р-Спорт

«Парма» на выезде обыграла «Автодор» в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Баскетболисты пермской «Пармы» на выезде обыграли саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Субботняя игра в Саратове завершилась победой «Пармы» со счетом 87:82 (20:21, 22:22, 18:25, 27:14). В составе пермской команды дабл-дабл из 19 очков и 10 передач сделал Коди Миллер-Макинтайр, еще 17 очков набросал Иван Ухов. У «Автодора» на паркете выделялись Джастин Робинсон (12 очков, 10 передач) и Коти Кларк (19 очков, 8 подборов).

Следующий матч «Парма» проведет 21 января на своей площадке против «Зенита» (Санкт-Петербург). «Автодор» днем ранее примет «Астану».

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