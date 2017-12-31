Базаревич выступил против натурализации легионеров

«Да у нас была победа 10-летней давности, которую добыли, в том числе, благодаря натурализации Джона Роберта Холдена. Сейчас мы разговаривали с президентом Федерации баскетбола России Андреем Кириленко о возможности использовать эту опцию, и пришли к единому мнению, что надо искать того, кто имеет хоть какое-то отношение к России. Мне лично не очень нравятся подобные истории, как было, допустим, у тех же словенцев с Рэндольфом, причем таких историй очень много, когда в сборной появляется человек, не имеющий никакого отношения к этой стране.



Ситуация, когда в составе команды Евролиги выходят десять американцев, не развивает баскетбол в Европе. Поэтому мне как гражданину не хочется, глобально, повторять подобные истории, делая из таких приглашённых спасителя Отечества. Надо выращивать своих.



Другое дело, что роль наставника сборной иногда подталкивает меня к мысли, что неплохо было бы закрыть проблемную позицию в команде за счёт легионера. Хотя в женской сборной есть пример Эпифании Принс, которой дали в клубе паспорт, которая должна играть в сборной, но, скорее, это идёт в минус, поскольку она не ассоциирует себя с коллективом сборной. Во всяком случае, так мне кажется со стороны. Да и положительного результата этот опыт не дал. Мы сейчас стали поменьше, после развала СССР, но всё равно в стране живёт 140 миллионов человек, из которых нужно стараться воспитывать, в том числе, и сильных баскетболистов», — приводит слова Базаревича БИЗНЕС Online.