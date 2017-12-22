Кто вдохновляет игроков «Реала» и «Барселоны».
Баскетболистки «Надежды» обыграла ногинский «Спартак» в чемпионате России
МОСКВА, 22 дек —
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МОСКВА, 22 дек —
Встреча, состоявшаяся в Ногинске, завершилась со счетом 94:66 (28:7, 18:18, 21:26, 27:15) в пользу гостей, в составе которых Мария Черепанова набрала 15 очков,
Баскетболистки «Спартака» проиграли девятый матч подряд в чемпионате России, «Надежда» одержала 7 побед в 10 играх.