Баскетболистки «Надежды» обыграла ногинский «Спартак» в чемпионате России

Встреча, состоявшаяся в Ногинске, завершилась со счетом 94:66 (28:7, 18:18, 21:26, 27:15) в пользу гостей, в составе которых Мария Черепанова набрала 15 очков, дабл-дабл оформили Эмма Кэннон и Ксения Тихоненко (по 14 очков и 11 подборов), у хозяек самой результативной стала Юлия Гарькавская (22 очка).