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22 декабря, источник: Р-Спорт

Баскетболистки «Надежды» обыграла ногинский «Спартак» в чемпионате России

МОСКВА, 22 дек — Р-Спорт. Оренбургская «Надежда» нанесла поражение ногинскому «Спартаку» в матче чемпионата России по баскетболу среди команд женской суперлиги.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Ногинске, завершилась со счетом 94:66 (28:7, 18:18, 21:26, 27:15) в пользу гостей, в составе которых Мария Черепанова набрала 15 очков, дабл-дабл оформили Эмма Кэннон и Ксения Тихоненко (по 14 очков и 11 подборов), у хозяек самой результативной стала Юлия Гарькавская (22 очка).

Баскетболистки «Спартака» проиграли девятый матч подряд в чемпионате России, «Надежда» одержала 7 побед в 10 играх.

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