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21:04 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболистки МБА (Москва) обыграли курскую «Инвенту» и вышли в финал Кубка России

МОСКВА, 9 дек — Р-Спорт. Баскетболистки московского клуба МБА нанесли поражение курской «Инвенте» в полуфинальном матче Кубка России и вышли в финал турнира.

Встреча, прошедшая в субботу в Курске, завершилась победой МБА со счетом 67:60 (27:18, 16:11, 9:19, 15:12). В составе МБА 19 очков набросала Анна Лешковцева, у «Инвенты» самой результативной стала Юлия Козик, в активе которой 16 очков.

В воскресенье в финале баскетболистки МБА сыграют с курским «Динамо». «Инвента» в этот же день встретится с оренбургской «Надеждой» в матче за третье место.

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