Баскетболистки МБА (Москва) обыграли курскую «Инвенту» и вышли в финал Кубка России

Встреча, прошедшая в субботу в Курске, завершилась победой МБА со счетом 67:60 (27:18, 16:11, 9:19, 15:12). В составе МБА 19 очков набросала Анна Лешковцева, у «Инвенты» самой результативной стала Юлия Козик, в активе которой 16 очков.

В воскресенье в финале баскетболистки МБА сыграют с курским «Динамо». «Инвента» в этот же день встретится с оренбургской «Надеждой» в матче за третье место.