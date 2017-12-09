9 декабря Василий Ломаченко проведёт защиту титула WBO в 1-м лёгком весе против суперчемпиона мира WBA в 1-м полулёгком — Гильермо Ригондо.
Баскетболистки МБА (Москва) обыграли курскую «Инвенту» и вышли в финал Кубка России
МОСКВА, 9 дек —
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МОСКВА, 9 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в Курске, завершилась победой МБА со счетом 67:60 (27:18, 16:11, 9:19, 15:12). В составе МБА 19 очков набросала Анна Лешковцева, у «Инвенты» самой результативной стала Юлия Козик, в активе которой 16 очков.
В воскресенье в финале баскетболистки МБА сыграют с курским «Динамо». «Инвента» в этот же день встретится с оренбургской «Надеждой» в матче за третье место.