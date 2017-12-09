Баскетболистки «Динамо» (Курск) разгромили «Надежду» и вышли в финал Кубка России
МОСКВА, 9 дек —
МОСКВА, 9 дек —
Игра, прошедшая в субботу в Курске, закончилась со счетом 81:45 (26:18, 18:12, 13:7, 24:8) в пользу хозяек площадки.
В составе победительниц самой результативной стала Елена Кириллова, набравшая 15 очков;
В воскресенье в финале «Динамо» встретится с победителем матча между курским клубом «Инвента» и московским МБА, а «Надежда» в этот же день сыграет в матче за третье место с проигравшей командой из второго полуфинала.