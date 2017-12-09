Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Баскетболисты «Енисея» обыграли «Парму» в домашнем матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 9 дек —
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МОСКВА, 9 дек —
Встреча, состоявшаяся в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 96:77 (26:18, 22:20, 25:22, 23:17) в пользу красноярской команды. В составе победителей самым результативным стал Энтони Хиллиард, набравший 29 очков. Наибольшее количество очков пермякам принес Коди
«Енисей», одержавший две победы в семи матчах, замыкает в турнирной таблице первую десятку. «Парма» (2 победы в 9 встречах) располагается строчкой ниже.