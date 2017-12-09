Баскетболисты «Енисея» обыграли «Парму» в домашнем матче Единой лиги ВТБ

Встреча, состоявшаяся в субботу в Красноярске, завершилась со счетом 96:77 (26:18, 22:20, 25:22, 23:17) в пользу красноярской команды. В составе победителей самым результативным стал Энтони Хиллиард, набравший 29 очков. Наибольшее количество очков пермякам принес Коди Миллер-Макинтайр — 18.