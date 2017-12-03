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Баскетболистки новосибирского «Динамо» обыграли «Енисей» в матче чемпионата России
МОСКВА, 3 дек —
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МОСКВА, 3 дек —
Встреча, прошедшая в воскресенье в Новосибирске, завершилась со счетом 63:57 (23:9, 11:18, 13:18, 16:12) в пользу хозяек. У победительниц 15 очков набрала Галина Киселева, а у гостей самой результативной оказалась Александра Марченкова (14 очков).
В следующем матче турнира «Динамо» сыграет 17 декабря на своем паркете с подмосковной «Спартой энд К», а «Енисей» 14 декабря встретится на выезде с курской «Инвентой».