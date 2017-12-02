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«Локомотив-Кубань» обыграл «Цмоки-Минск» в матче Единой лиги ВТБ
МОСКВА, 2 дек —
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МОСКВА, 2 дек —
Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 67:56 (21:17, 12:11, 20:19, 14:9). У победителей 18 очков набрал Марди Коллинз, у гостей лучшим был Александр Кудрявцев с 12 очками.
В следующем матче турнира «Локомотив-Кубань» сыграет 10 декабря на выезде с казахстанской «Астаной», а «Цмоки-Минск» примет в тот же день эстонский «Калев».