Астахов: «Химки» после травмы Робинсона изучат рынок, Тодорович получит шанс
МОСКВА, 27 ноя —
МОСКВА, 27 ноя —
«Химки» в понедельник объявили, что Робинсон получил перелом ладьевидной кости на кисти правой руки в матче с «Фенербахче» 24 ноября. Восстановление игрока после операции займет несколько месяцев. Тодорович, имеющий право выступать в этом сезоне только в матчах Евролиги, появлялся на паркете только в пяти матчах, проводя на нем в среднем 6 минут 19 секунд.
«У Робинсона перелом, период восстановления точно оценить сложно, но ориентировочно это два месяца. Состав у нас достаточно глубокий, но, конечно, изучим рынок, посмотрим, кого можно взять в качестве замены на эти месяцы. Просто на эту позицию и летом то было сложно найти игрока, а сейчас тем более. Конечно, сейчас шанс получает Марко Тодорович, это сто процентов», — сказал Астахов по телефону.
«Мы третий сезон надеемся, что Тодорович выйдет на хороший уровень. И вроде бы в конце прошлого сезона он показал, как может играть. Но пока, к сожалению, все вернулось на круги своя», — добавил собеседник агентства.