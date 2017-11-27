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17:00 (мск), источник: Р-Спорт

Астахов: «Химки» после травмы Робинсона изучат рынок, Тодорович получит шанс

МОСКВА, 27 ноя — Р-Спорт, Семён Галькевич. «Химки» после потери центрового Томаса Робинсона из-за травмы изучат рынок, плюс в данной ситуации шанс получит черногорец Марко Тодорович, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный директор подмосковного баскетбольного клуба Павел Астахов.

Источник: РИА "Новости"

«Химки» в понедельник объявили, что Робинсон получил перелом ладьевидной кости на кисти правой руки в матче с «Фенербахче» 24 ноября. Восстановление игрока после операции займет несколько месяцев. Тодорович, имеющий право выступать в этом сезоне только в матчах Евролиги, появлялся на паркете только в пяти матчах, проводя на нем в среднем 6 минут 19 секунд.

«У Робинсона перелом, период восстановления точно оценить сложно, но ориентировочно это два месяца. Состав у нас достаточно глубокий, но, конечно, изучим рынок, посмотрим, кого можно взять в качестве замены на эти месяцы. Просто на эту позицию и летом то было сложно найти игрока, а сейчас тем более. Конечно, сейчас шанс получает Марко Тодорович, это сто процентов», — сказал Астахов по телефону.

«Мы третий сезон надеемся, что Тодорович выйдет на хороший уровень. И вроде бы в конце прошлого сезона он показал, как может играть. Но пока, к сожалению, все вернулось на круги своя», — добавил собеседник агентства.

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