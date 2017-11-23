Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 23 ноября, PrimaMedia.

«Спартак-Приморье» одержал крупную победу над БК «Иркут» со счетом 87:58 в заключительном матче продолжительной домашней серии. Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Максим Кривошеев, оформивший уже шестой в сезоне дабл-дабл — 22 очка + 10 подборов, в составе гостей у Алимджана Федюшина 19 очков, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе БК «Спартак-Приморье».

Решающей в матче оказалась третья четверть, которую «Спартак-Приморье» выиграл с разницей в 20 очков, при этом позволил сопернику набрать в этом отрезке всего 5. Хотя главный рывок в матче приморская команда начала еще во второй десятиминутке, когда «Иркут» проигрывал всего «-5». Но на рубеже половин хозяева набрали 15 безответных очков, а к концу третьей четверти вели уже «+29».

Всего в злополучной для гостей четверти они допустили 7 потерь, а всего за матч — 22, что очень много и на треть больше среднего показателя команды. Надо отдать должное «Спартаку», который играл очень надежно в защите, уверенно выиграв подбор, и совершил 15 перехватов за игру, что в пять раз больше соперника.

В середине заключительной четверти «Иркут» сократил отставание до 20 очков, но при этом Милош Павичевич не отказался от идеи проверить в деле резервистов. Гетманов выходил и раньше, а вот Денисов на паркете появился только к концу матча и отметился сегодня первыми очками в своей профессиональной карьере за основную команду, забросив «трешку» и один штрафной. И, кстати, вместе с Савельевым в этом отрезке увеличил разницу в счете до максимального «+31».