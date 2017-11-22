«Надеюсь, генменеджером сборной станет Хряпа или Моня»

Источник: Известия

Через несколько дней — 24 и 27 ноября — сборная России по баскетболу проведет отборочные матчи Кубка мира — 2019. Соперниками подопечных Сергея Базаревича станут команды Боснии и Герцеговины и Бельгии. Перед заключительными играми 2017 года корреспондент «Известий» Тимур Ганеев встретился с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко, который рассказал о целесообразности заключения длительного контракта с Сергеем Базаревичем, перспективах женской команды под руководством Олафа Ланге и возможном назначении Виктора Хряпы на пост генерального менеджера мужской сборной России.

— Какие ожидания от предстоящих матчей квалификации Кубка мира — 2019?

— Самые позитивные. Несмотря на наложение календарей Евролиги и ФИБА, «Химки» и ЦСКА отпустили своих игроков в сборную. Поэтому даже в отсутствие Шведа, Воронцевича, Курбанова и Мозгова у нас очень боеспособный состав. К тому же это шанс для других игроков проявить себя и заслужить вызов в национальную команду. Играть при переполненных трибунах в футболке российской сборной — это большое удовольствие. А в Нижнем Новгороде, я уверен, будет аншлаг.

— Уже известно, где пройдут домашние матчи квалификации?

— В феврале, скорее всего, сыграем в Москве. В июле 2018-го — в Краснодаре.

— Можете объяснить, почему контракт с Сергеем Базаревичем был подписан на четыре года?

— Это обусловлено календарем ФИБА. Два года будут идти квалификационные матчи, третий год — Кубок мира и четвертый год — Олимпийские игры. Я не вижу смысла менять тренера в этот период. Все понимают, что перед командой стоят четкие задачи, которые Базаревичу по силам решить. Сергея ждет довольно насыщенная работа, при этом я не буду возражать, если он возглавит клуб и будет совмещать две должности.

— На ваш взгляд, ему по силам возглавить топ-клуб?

— Почему нет? Работой на Евробаскете он доказал свою состоятельность. Рад, что мужская команда на длительное время обрела постоянного тренера. А то в женской сборной тренерский совет рекомендовал сделать ставку наставника временной — на один год. Но для нас это не выход. У тренера сборной должна быть цель, к которой бы он постепенно шел.

— Задача Олафа Ланге — вывести команду на Олимпийские игры-2020?

— Для начала надо пробиться на Евробаскет 2019 года в Сербии, а уже там у команды будет возможность отобраться на Игры-2020. Потенциально у нас очень сильная женская сборная. Сейчас очень важное время — спортсмены, выигравшие ЧМ U-19, должны выйти на новый уровень. Уверен, что такой амбициозный и мотивированный тренер, как Ланге, способен помочь нашим девушкам раскрыть свои лучшие игровые качества.

— Анна Архипова фон Калманович не согласилась с назначением Олафа Ланге и покинула должность руководителя тренерского совета РФБ. Вам удалось сохранить хорошие отношения?

— Я не знаю, как на это отреагировала Анна, но я всегда относился и отношусь к ней с большим уважением. У каждого есть свое мнение, мы все взрослые люди. То, что она делает в своем клубе, заслуживает уважения. И то, что она говорит, очень важно и нужно. Если у меня будут какие-то вопросы, я с удовольствием к ней обращусь. А разногласия по некоторым моментам у нас были и будут. Я президент РФБ и несу ответственность за те или иные решения.

— Генменеджером женской сборной стала Светлана Абросимова, недавно родившая двойню. Она сможет совмещать воспитание детей с такой ответственной должностью?

— Это был мой первый вопрос, но она сказала, что готова. Во-первых, сборная играет окнами — по 10 дней в октябре, феврале и июле. Понятно, что у генменеджера есть и внесоревновательная работа, но она не требует постоянного присутствия на месте. Я рад, что такие именитые спортсмены возвращаются и помогают сборной. Очень важно, что они передают свой опыт следующему поколению.

— Ранее роль генменеджера мужской и женской команды выполнял Олег Ушаков…

— Олег — руководитель отдела национальных сборных, ему приходилось совмещать сразу несколько позиций. Мы изначально договорились, что генменеджером сборной должен быть абсолютно баскетбольный человек — мотиватор, который сам прошел большой путь с национальной командой. Рад, что в женскую сборную мы такого человека нашли. В мужской команде функции генменеджера пока продолжит выполнять Ушаков. Надеюсь, Виктор Хряпа или Сергей Моня захотят занять эту должность по окончании карьеры.

— После Евробаскета-2017 вы около месяца провели в США. Были полезные встречи?

— Каждый день. Не могу разглашать детали, но на летнее время уже есть договоренности с сильными американскими тренерами — чтобы они приехали в летние лагеря и поработали с нашими детьми и, возможно, сборными.

— Героем Евробаскета стала сборная Словении во главе с Игорем Кокошковым, который очень высоко отзывался о ваших способностях…

— Он молодец, сам себя сделал себя как тренер. Я помню, как он начинал карьеру: индивидуально работал с Марко Яричем, был третьим-четвертым тренером в «Клипперс» и потихоньку дорос до ассистента Куина Снайдера. Уверен, что его следующий шаг — должность главного тренера клуба НБА.

— Как оцените старт наших клубов в Евролиге?