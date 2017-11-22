«Надеюсь, генменеджером сборной станет Хряпа или Моня»
Президент РФБ Андрей Кириленко — о предстоящих матчах квалификации Кубка мира — 2019, новом контракте Сергея Базаревича и старте российских клубов в Евролиге.
Президент РФБ Андрей Кириленко — о предстоящих матчах квалификации Кубка мира — 2019, новом контракте Сергея Базаревича и старте российских клубов в Евролиге.
Через несколько дней — 24 и 27 ноября — сборная России по баскетболу проведет отборочные матчи Кубка мира — 2019. Соперниками подопечных Сергея Базаревича станут команды Боснии и Герцеговины и Бельгии. Перед заключительными играми 2017 года корреспондент «Известий» Тимур Ганеев встретился с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко, который рассказал о целесообразности заключения длительного контракта с Сергеем Базаревичем, перспективах женской команды под руководством Олафа Ланге и возможном назначении Виктора Хряпы на пост генерального менеджера мужской сборной России.
— Какие ожидания от предстоящих матчей квалификации Кубка мира — 2019?
— Самые позитивные. Несмотря на наложение календарей Евролиги и ФИБА, «Химки» и ЦСКА отпустили своих игроков в сборную. Поэтому даже в отсутствие Шведа, Воронцевича, Курбанова и Мозгова у нас очень боеспособный состав. К тому же это шанс для других игроков проявить себя и заслужить вызов в национальную команду. Играть при переполненных трибунах в футболке российской сборной — это большое удовольствие. А в Нижнем Новгороде, я уверен, будет аншлаг.
— Уже известно, где пройдут домашние матчи квалификации?
— В феврале, скорее всего, сыграем в Москве. В июле 2018-го — в Краснодаре.
— Можете объяснить, почему контракт с Сергеем Базаревичем был подписан на четыре года?
— Это обусловлено календарем ФИБА. Два года будут идти квалификационные матчи, третий год — Кубок мира и четвертый год — Олимпийские игры. Я не вижу смысла менять тренера в этот период. Все понимают, что перед командой стоят четкие задачи, которые Базаревичу по силам решить. Сергея ждет довольно насыщенная работа, при этом я не буду возражать, если он возглавит клуб и будет совмещать две должности.
— На ваш взгляд, ему по силам возглавить
— Почему нет? Работой на Евробаскете он доказал свою состоятельность. Рад, что мужская команда на длительное время обрела постоянного тренера. А то в женской сборной тренерский совет рекомендовал сделать ставку наставника временной — на один год. Но для нас это не выход. У тренера сборной должна быть цель, к которой бы он постепенно шел.
— Задача Олафа Ланге — вывести команду на Олимпийские игры-2020?
— Для начала надо пробиться на Евробаскет 2019 года в Сербии, а уже там у команды будет возможность отобраться на Игры-2020. Потенциально у нас очень сильная женская сборная. Сейчас очень важное время — спортсмены, выигравшие ЧМ U-19, должны выйти на новый уровень. Уверен, что такой амбициозный и мотивированный тренер, как Ланге, способен помочь нашим девушкам раскрыть свои лучшие игровые качества.
— Анна Архипова фон Калманович не согласилась с назначением Олафа Ланге и покинула должность руководителя тренерского совета РФБ. Вам удалось сохранить хорошие отношения?
— Я не знаю, как на это отреагировала Анна, но я всегда относился и отношусь к ней с большим уважением. У каждого есть свое мнение, мы все взрослые люди. То, что она делает в своем клубе, заслуживает уважения. И то, что она говорит, очень важно и нужно. Если у меня будут
— Генменеджером женской сборной стала Светлана Абросимова, недавно родившая двойню. Она сможет совмещать воспитание детей с такой ответственной должностью?
— Это был мой первый вопрос, но она сказала, что готова.
— Ранее роль генменеджера мужской и женской команды выполнял Олег Ушаков…
— Олег — руководитель отдела национальных сборных, ему приходилось совмещать сразу несколько позиций. Мы изначально договорились, что генменеджером сборной должен быть абсолютно баскетбольный человек — мотиватор, который сам прошел большой путь с национальной командой. Рад, что в женскую сборную мы такого человека нашли. В мужской команде функции генменеджера пока продолжит выполнять Ушаков. Надеюсь, Виктор Хряпа или Сергей Моня захотят занять эту должность по окончании карьеры.
— После Евробаскета-2017 вы около месяца провели в США. Были полезные встречи?
— Каждый день. Не могу разглашать детали, но на летнее время уже есть договоренности с сильными американскими тренерами — чтобы они приехали в летние лагеря и поработали с нашими детьми и, возможно, сборными.
— Героем Евробаскета стала сборная Словении во главе с Игорем Кокошковым, который очень высоко отзывался о ваших способностях…
— Он молодец, сам себя сделал себя как тренер. Я помню, как он начинал карьеру: индивидуально работал с Марко Яричем, был
— Как оцените старт наших клубов в Евролиге?
— ЦСКА прибавляет от игры к игре. Димитрис Итудис строит новый коллектив, который не уступает прошлогоднему составу. Армейцы будут вновь бороться за победу в Евролиге. «Химки» тоже здорово стартовали в регулярном сезоне. Руководители подмосковного клуба проделали отличную работу по формированию состава и сумели создать очень классную атмосферу в Мытищах, создав для подмосковных болельщиков великолепные условия. Считаю, что они двигаются в правильном направлении.