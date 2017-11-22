Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малинин рассказал о предательстве бывшей жены - измену не прощу
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Вооруженные люди не выполняют приказ главы ЛНР покинуть центр
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Полина Гагарина снялась лысой для обложки глянца
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Еврокубки
21.11
Севилья3
Ливерпуль3
Футбол. Еврокубки
21.11
Манчестер Сити1
Фейеноорд0
Футбол. Еврокубки
21.11
Наполи3
Шахтер Д0
Футбол. Еврокубки
21.11
Монако1
РБ Лейпциг4
Футбол. Еврокубки
21.11
АПОЭЛ0
Реал6
Футбол. Еврокубки
21.11
Боруссия Д1
Тоттенхэм Хотспур2
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. КХЛ
21.11
СлованОТ4
Витязь5
Хоккей. КХЛ
21.11
Динамо Р1
Трактор3
Футбол. Еврокубки
21.11
Спартак М1
Марибор1
Футбол. Еврокубки
21.11
Бешикташ1
Порту1
Хоккей. КХЛ
21.11
Спартак5
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
21.11
СКА4
Югра3
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Локомотив
Футбол. Первый дивизион
13:00
Луч-Энергия
Тюмень
Все события
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
Федерация хоккея Канады попросила КХЛ отпустить игроков на ОИ
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
«Ген молодости» обнаружили у членов закрытой общины
Картофель: чем вреден продукт, который вы едите каждый день
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
10«Зенит» разгромил «Тосно»
17«Спартак» сыграл вничью с «Марибором»
00:42 (мск), источник: Известия

«Надеюсь, генменеджером сборной станет Хряпа или Моня»

Президент РФБ Андрей Кириленко — о предстоящих матчах квалификации Кубка мира — 2019, новом контракте Сергея Базаревича и старте российских клубов в Евролиге.

Источник: Известия

Через несколько дней — 24 и 27 ноября — сборная России по баскетболу проведет отборочные матчи Кубка мира — 2019. Соперниками подопечных Сергея Базаревича станут команды Боснии и Герцеговины и Бельгии. Перед заключительными играми 2017 года корреспондент «Известий» Тимур Ганеев встретился с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) Андреем Кириленко, который рассказал о целесообразности заключения длительного контракта с Сергеем Базаревичем, перспективах женской команды под руководством Олафа Ланге и возможном назначении Виктора Хряпы на пост генерального менеджера мужской сборной России.

— Какие ожидания от предстоящих матчей квалификации Кубка мира — 2019?

— Самые позитивные. Несмотря на наложение календарей Евролиги и ФИБА, «Химки» и ЦСКА отпустили своих игроков в сборную. Поэтому даже в отсутствие Шведа, Воронцевича, Курбанова и Мозгова у нас очень боеспособный состав. К тому же это шанс для других игроков проявить себя и заслужить вызов в национальную команду. Играть при переполненных трибунах в футболке российской сборной — это большое удовольствие. А в Нижнем Новгороде, я уверен, будет аншлаг.

— Уже известно, где пройдут домашние матчи квалификации?

— В феврале, скорее всего, сыграем в Москве. В июле 2018-го — в Краснодаре.

— Можете объяснить, почему контракт с Сергеем Базаревичем был подписан на четыре года?

— Это обусловлено календарем ФИБА. Два года будут идти квалификационные матчи, третий год — Кубок мира и четвертый год — Олимпийские игры. Я не вижу смысла менять тренера в этот период. Все понимают, что перед командой стоят четкие задачи, которые Базаревичу по силам решить. Сергея ждет довольно насыщенная работа, при этом я не буду возражать, если он возглавит клуб и будет совмещать две должности.

— На ваш взгляд, ему по силам возглавить топ-клуб?

— Почему нет? Работой на Евробаскете он доказал свою состоятельность. Рад, что мужская команда на длительное время обрела постоянного тренера. А то в женской сборной тренерский совет рекомендовал сделать ставку наставника временной — на один год. Но для нас это не выход. У тренера сборной должна быть цель, к которой бы он постепенно шел.

— Задача Олафа Ланге — вывести команду на Олимпийские игры-2020?

— Для начала надо пробиться на Евробаскет 2019 года в Сербии, а уже там у команды будет возможность отобраться на Игры-2020. Потенциально у нас очень сильная женская сборная. Сейчас очень важное время — спортсмены, выигравшие ЧМ U-19, должны выйти на новый уровень. Уверен, что такой амбициозный и мотивированный тренер, как Ланге, способен помочь нашим девушкам раскрыть свои лучшие игровые качества.

— Анна Архипова фон Калманович не согласилась с назначением Олафа Ланге и покинула должность руководителя тренерского совета РФБ. Вам удалось сохранить хорошие отношения?

— Я не знаю, как на это отреагировала Анна, но я всегда относился и отношусь к ней с большим уважением. У каждого есть свое мнение, мы все взрослые люди. То, что она делает в своем клубе, заслуживает уважения. И то, что она говорит, очень важно и нужно. Если у меня будут какие-то вопросы, я с удовольствием к ней обращусь. А разногласия по некоторым моментам у нас были и будут. Я президент РФБ и несу ответственность за те или иные решения.

— Генменеджером женской сборной стала Светлана Абросимова, недавно родившая двойню. Она сможет совмещать воспитание детей с такой ответственной должностью?

— Это был мой первый вопрос, но она сказала, что готова. Во-первых, сборная играет окнами — по 10 дней в октябре, феврале и июле. Понятно, что у генменеджера есть и внесоревновательная работа, но она не требует постоянного присутствия на месте. Я рад, что такие именитые спортсмены возвращаются и помогают сборной. Очень важно, что они передают свой опыт следующему поколению.

— Ранее роль генменеджера мужской и женской команды выполнял Олег Ушаков…

— Олег — руководитель отдела национальных сборных, ему приходилось совмещать сразу несколько позиций. Мы изначально договорились, что генменеджером сборной должен быть абсолютно баскетбольный человек — мотиватор, который сам прошел большой путь с национальной командой. Рад, что в женскую сборную мы такого человека нашли. В мужской команде функции генменеджера пока продолжит выполнять Ушаков. Надеюсь, Виктор Хряпа или Сергей Моня захотят занять эту должность по окончании карьеры.

— После Евробаскета-2017 вы около месяца провели в США. Были полезные встречи?

— Каждый день. Не могу разглашать детали, но на летнее время уже есть договоренности с сильными американскими тренерами — чтобы они приехали в летние лагеря и поработали с нашими детьми и, возможно, сборными.

— Героем Евробаскета стала сборная Словении во главе с Игорем Кокошковым, который очень высоко отзывался о ваших способностях…

— Он молодец, сам себя сделал себя как тренер. Я помню, как он начинал карьеру: индивидуально работал с Марко Яричем, был третьим-четвертым тренером в «Клипперс» и потихоньку дорос до ассистента Куина Снайдера. Уверен, что его следующий шаг — должность главного тренера клуба НБА.

— Как оцените старт наших клубов в Евролиге?

— ЦСКА прибавляет от игры к игре. Димитрис Итудис строит новый коллектив, который не уступает прошлогоднему составу. Армейцы будут вновь бороться за победу в Евролиге. «Химки» тоже здорово стартовали в регулярном сезоне. Руководители подмосковного клуба проделали отличную работу по формированию состава и сумели создать очень классную атмосферу в Мытищах, создав для подмосковных болельщиков великолепные условия. Считаю, что они двигаются в правильном направлении.

 Дмитрий Баринов: «Готов пахать, чтобы чаще выходить на поле»
Кириленко: «Надеюсь, генменеджером сборной станет Хряпа или Моня»
«Спартак» упустил победу над «Марибором»
ЦСКА в Москве сыграет с «Бенфикой» в матче Лиги чемпионов
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
Федерация хоккея Канады попросила КХЛ отпустить игроков на ОИ
«Севилья» сыграла вничью с «Ливерпулем» в матче ЛЧ, уступая 0:3
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ
Массимо Каррера прокомментировал ничью в матче против «Марибора»
Спорт-Экспресс
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Доля однокомнатных квартир в новостройках снизится с 50 до 40%
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь