Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Российский баскетболист забросил мяч в кольцо с середины площадки через крышу
Баскетболист Георгий Багров из клуба «Челбаскет»
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Баскетболист Георгий Багров из клуба «Челбаскет»
Результативный бросок был совершен на последних секундах первой половины встречи. Мяч после броска Баркова с центра площадки пролетел через отверстие в конструкции крыши и попал в кольцо.
Встреча завершилась поражением «Челбаскета» со счетом 62:75.