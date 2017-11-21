Петракова: «Хэммон станет главным тренером клуба НБА»

Источник: ИТАР-ТАСС

Женская сборная России по баскетболу начала отборочный турнир к Евробаскету-2019 с двух побед. Обновленная команда под руководством главного тренера Олафа Ланге обыграла команды Албании и Литвы. В тренерский штаб немецкого наставника вошли Дмитрий Шумихин (новосибирское «Динамо»), Владан Чубрич («Спарта энд К»), а также экс-форвард сборной РФ, чемпионка Евролиги, многократный победитель чемпионата и Кубка России Анна Петракова.

Анна Петракова завершила карьеру по окончании сезона-2016/17, однако отдохнуть от профессионального спорта ей так и не удалось: звонок из Российский федерации баскетбола (РФБ) изменил планы чемпионки. В интервью корреспонденту «Известий» она рассказала о первых впечатлениях от работы в новом качестве, общении с Бэкки Хэммон, проблемах отечественного женского баскетбола и любимом игроке НБА.

— Каково наблюдать за матчами в статусе тренера, а не игрока?

— Игра воспринимается совсем по-другому. Особенно ярко это чувствовалось в матче с Литвой, где мы одержали победу в нервной концовке. Был такой азарт — я ловила себя на мысли, что смотрю матч как игрок. А нужно замечать какие-то вещи с тренерской позиции. Поэтому я себя постоянно одергивала. Тренером сложно стать по щелчку — думаю, это дело привычки. Конечно, я уже поняла, насколько это тяжелая профессия. На тебе лежит повышенная ответственность: нужно найти для игроков правильные слова, объяснить комбинацию, вовремя взять тайм-аут…

— В тайм-аутах вы переводили слова Олафа Ланге. У кого-то из девушек проблемы с английским?

— Мы пытаемся сделать так, чтобы все получали одинаковое количество информации. Поэтому мы решили дублировать слова Олафа переводом, потому что все говорят на английском, но на разном уровне. У кого-то русские тренеры в клубах, у кого-то иностранцы. Так что лучше продублировать. Мне несложно это делать.

— После окончания карьеры вы планировали сразу стать тренером?

— Я хотела заняться чем-то другим, например, получить образование в сфере психологии. Но потом поняла, что все-таки скучаю по баскетболу. Это была моя жизнь на протяжении 24 лет, и такой колоссальный опыт нужно использовать. Когда мне позвонили из РФБ и предложили стать ассистентом Ланге, я сразу согласилась. Честно, была удивлена этому звонку и до сих нахожусь в восторге — что может быть лучше, чем работа со сборной.

— Вы наверняка слышали, что многие были против приглашения иностранца на должность главного тренера. В чем сильные стороны Олафа Ланге?

— Мы познакомились четыре года назад, когда я была игроком УГМК. Не знаю, чем руководствовалось федерация при выборе, но насколько я понимаю, позиция РФБ была такой — взять тренера лучшего клуба страны. А УГМК, где Ланге продуктивно трудится не первый год, сейчас является одним из двух лучших клубов России. Такая практика есть во всех странах, дело не в национальности. В футболе сборную и клубы часто тренируют иностранцы и на это уже не реагируют так болезненно. Тем более Олаф очень опытный тренер, работавший в США. Почему бы нам не посмотреть на Запад ради пользы для России?

— В ваши обязанности входит скаутинг игроков?

— Пока моя главная обязанность — выстраивать коммуникацию между игроками и тренером. Также Олаф обсуждает со мной игровые комбинации. Ему важно мнение человека, который только закончил игровую карьеру. По скаутингу мы пока не распределяли обязанности, но думаю, мне несложно будет посмотреть тот или иной матч.

— Поддерживаете контакт с Бекки Хэммон (экс-игрок сборной России, ассистент главного тренера «Сан-Антонио»)?

— Мы общаемся. Поздравляла её с победой в Summer League-2015, слежу за продвижением Хэммон в мужской команде. Уважаю и восхищаюсь.

— Ей по силам стать первым главным тренером-женщиной в истории НБА?

— Обязательно станет. Бекки — Человек с большой буквы, она постоянно стремится к самосовершенствованию.

— Вы учились и начинали свою карьеру в США. Не думали пойти по ее пути?

— Я никогда не думала перейти в мужской баскетбол — гораздо больше люблю женский. В США я провожу примерно два месяца в году и с удовольствием возвращаюсь домой. Мне намного интереснее работать именно в России. Тут прошла вся моя профессиональная карьера.

— Не жалеете, что так и не удалось поиграть в WNBA?

— Пожалуй, это единственное разочарование в моей карьере, но ничего не поделаешь. Когда я решила туда податься, поняла, что это уже практически невозможно. Я выступала за УГМК, игрового времени было не так много, статистика не была впечатляющей… К тому же сезон в Европе заканчивался, когда в WNBA завершался тренировочный лагерь, а его было необходимо пройти, чтобы найти команду. Обидно. Зато я поиграла против многих игроков WNBA в премьер-лиге.

— Наши знаменитые в прошлом игроки — Елена Баранова и Анна Архипова фон Калманович — считают, что в женском баскетболе необходим жесткий лимит на легионеров. Что вы думаете об этом?

— Это проблема. У нас действительно есть пробел в развитии русских игроков. До 20−21 года надо набираться уверенности, иметь много игрового времени. Но в 17−18 лет наши самые талантливые девушки переходят в основные команды, где зачастую не выдерживают конкуренции и садятся на скамейку запасных. В США эта проблема решается с помощью университетов, где ты можешь с 18 до 21 года рубиться со сверстниками и получать массу игрового времени. У нас тоже стоит придумать что-то подобное. Думаю, руководство РФБ это прекрасно понимает.

— Тем не менее сборная России U-19 выиграла чемпионат мира, переиграв в финале американок.

— Да, очень важная победа. И не зря Мария Вадеева, Раиса Мусина и Виктория Завьялова уже выступают за сборную. Другие девочки из той команды тоже на подходе к главной команде — смена поколений у нас есть, но надо довести их до зрелости. Очень важно не перегружать, внимательно работать с ними с точки зрения психологии. Отдельное спасибо хочется сказать клубу «Спарта энд К» и Анне Архиповой за подготовку целого ряда очень талантливых игроков.

— В этом отборочном цикле в составе сборной дебютировала 30-летняя Анна Лешковцева. Как вы оцениваете ее потенциал?

— Как очень высокий. Возраст не приговор. Надо смотреть на состояние тела — а с этим у Анны всё в порядке. Она хорошо развита физически, атлетична, обладает высокой скоростью. К тому же она уже родила ребенка и в декрет не собирается. Так что у нее в запасе есть еще минимум пять лет, чтобы выступать на самом высоком уровне. Она заслужила место в сборной и играет в ней важную роль.

— Ваш самый запоминающийся турнир в составе сборной?

— Безусловно, Олимпийские игры-2012. У нас была высочайшая конкуренция — чтобы попасть в ту команду, надо было в буквальном смысле грызть паркет. Увы, мы остановились в шаге от медалей и заняли обидное четвертое место, но я почувствовала дух Олимпиады. Это что-то фантастическое.

В Олимпийской деревне я встретила ЛеБрона Джеймса — он подошел к нам в столовой. После этого я еще раз пять встречала его в США, но он постоянно не мог вспомнить, знакомы мы или нет.

— Он ваш любимый игрок в НБА?

— Нет, сейчас мой любимый игрок — Кристапс Порзигис (форвард «Нью-Йорк Никс» и сборной Латвии. — «Известия»). Он показывает фантастическую игру, а в его действиях чувствуется что-то родное. Чем-то он похож на Андрея Кириленко. Его функционал поражает, таких игроков давно не было в НБА.

— Кто, на ваш взгляд, способен стать наследником ЛеБрона? Многие называют таким игроком форварда «Милуоки Бакс» и сборной Греции Янниса Адетокумбо?