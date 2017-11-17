Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Дюжев рассказал о связи с Жанной Фриске и трагедии в семье
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Актриса Мерил Стрип назвала восхищающую ее ведущую из России
В Финляндии могут построить церковь-мост (фото)
В НАТО извинились перед Турцией за «вражеский плакат»
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Йокерит0
Сочи0
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА1
Ак Барс0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Витязь0
Нефтехимик0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив0
Салават Юлаев2
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Александрия
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
22:45
Амьен
Монако
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Реал Сосьедад
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард1
Сибирь0
Хоккей. НХЛ
18.11
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
18.11
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Бостон Брюинз2
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс0
Флорида Пантерз2
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Вегас Голден Найтс5
Все события
СМИ: Сто тонн золота нашли у границы РФ с Азербайджаном
СМИ: Доллар потерял главную опору
Пригожин: «Я не хочу жить в стране, где президент – Собчак»
-41 градус в Приангарье: синоптики предупреждают
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии
Историческая развязка Суперсерии. Россия проиграла Канаде
Постройневшая Юлия Снигирь восхитила поклонников (фото)
48-летняя Лопез в «кукольном» платье пришла на вечеринку (фото)
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Директора клиники оштрафовали за видеокамеры в кабинетах гинекологов
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
25Дубль Смолова, травма Лунева и вратарь Глушаков
8Сборная России победила чехов на Кубке Карьяла
19:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Кириленко: Ланге был лучшим кандидатом на пост тренера женской сборной

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко опроверг слухи о лоббировании со стороны УГМК назначения Олафа Ланге на пост тренера женской сборной России. По словам функционера, немецкий специалист был лучшим кандидатом на эту должность.

Источник: РИА "Новости"

«Чушь какая-то. Как может спонсор сборной кого-то назначить? Был исполком, была утверждена кандидатура. В исполкоме помимо меня ещё 10 человек, игроки, Илона Корстин, Светлана Абросимова. Это всё люди, которые прошли баскетбол и в баскетболе тоже понимают.

У кого есть сомнения в квалификации Ланге? Давайте попробуем вспомнить, какие вообще есть варианты сейчас — Донсков, Васин, Ланге, Соколовский. А теперь сравним, где они работают, с какими командами, как они работают, у кого больше опыта. Я очень уважаю Донскова, и если кто-то думает, что мы его убираем и ставим другого, то ничего подобного. Он же был вторым тренером при Васине.

Просто сегодня мы попробовали российского специалиста, не получилось, и казалось, что второй тренер, если назначить его первым, ничего не поменяет. Нам нужно было полностью поменять ситуацию, всё перетряхнуть, и в той ситуации, в которой мы были, Ланге был лучшим выбором, — рассказал Кириленко.

 Самые красивые болельщицы на матче сборных России и Аргентины. Фото
«Отец заставлял снимать майку и называл шлюхой». Откровения Елены Докич
Битва за Север: представляем главный матч тура в Англии
Историческая развязка Суперсерии. Россия проиграла Канаде
Российская фигуристка занимает второе место на Гран-при Франции
«Барселона» намерена предложить Месси контракт на всю жизнь
Стали известны ведущие жеребьевки финальной части ЧМ-2018
Роналду дал интервью перед дерби с «Атлетико»
Ибрагимович хочет вернуться в сборную Швеции и сыграть на ЧМ
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
Андрей Малахов впервые стал отцом Жена телеведущего родила ему долгожданного сына.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь