Кириленко: Ланге был лучшим кандидатом на пост тренера женской сборной

Источник: РИА "Новости"

«Чушь какая-то. Как может спонсор сборной кого-то назначить? Был исполком, была утверждена кандидатура. В исполкоме помимо меня ещё 10 человек, игроки, Илона Корстин, Светлана Абросимова. Это всё люди, которые прошли баскетбол и в баскетболе тоже понимают.

У кого есть сомнения в квалификации Ланге? Давайте попробуем вспомнить, какие вообще есть варианты сейчас — Донсков, Васин, Ланге, Соколовский. А теперь сравним, где они работают, с какими командами, как они работают, у кого больше опыта. Я очень уважаю Донскова, и если кто-то думает, что мы его убираем и ставим другого, то ничего подобного. Он же был вторым тренером при Васине.