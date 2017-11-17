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13:01 (мск), источник: Р-Спорт

Базаревич вызвал в сборную России пять баскетболистов «Локомотива-Кубани»

МОСКВА, 17 ноя — Р-Спорт. Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич вызвал пять игроков краснодарского «Локомотива-Кубани» на сбор национальной команды для подготовки к матчам отборочного турнира Кубка мира-2019, сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Источник: РИА "Новости"

Сборная России соберется в Новогорске 20 ноября. В рамках квалификации Кубка мира-2019 россияне 24 ноября в Сараево сыграют с командой Боснии и Герцеговины, а 27 ноября в Нижнем Новгороде встретятся со сборной Бельгии. «Локомотив-Кубань» в национальной команде представят Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов, Павел Антипов и Станислав Ильницкий.

Полностью состав сборной России на сбор в Новогорске выглядит следующим образом:

Защитники: Евгений Бабурин, Дмитрий Хвостов, Дмитрий Кулагин (все — «Локомотив-Кубань»), Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (оба — ЦСКА), Иван Ухов («Парма»);.

Форварды: Павел Антипов, Станислав Ильницкий (оба — «Локомотив-Кубань»), Семен Антонов (ЦСКА), Никита Балашов («Пено Жвайгждес», Литва), Евгений Валиев, Сергей Карасев («Зенит»), Андрей Зубков («Химки»), Владислав Трушкин (УНИКС);.

Центровой: Артем Клименко («Автодор»).

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