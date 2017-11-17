Базаревич вызвал в сборную России пять баскетболистов «Локомотива-Кубани»

Сборная России соберется в Новогорске 20 ноября. В рамках квалификации Кубка мира-2019 россияне 24 ноября в Сараево сыграют с командой Боснии и Герцеговины, а 27 ноября в Нижнем Новгороде встретятся со сборной Бельгии. «Локомотив-Кубань» в национальной команде представят Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов, Павел Антипов и Станислав Ильницкий.