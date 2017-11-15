Родионов: «Технически Клименко оснащен лучше, чем Мозгов»

В Единой лиге ВТБ произошла первая тренерская отставка в новом сезоне. Ньюсмейкером по традиции выступил саратовский «Автодор», расставшийся с наставником Андреа Маццоном. Президент клуба Владимир Родионов за 3,5 года выступлений своей команды в международном турнире сменил уже семь тренеров (причем Владимир Анциферов становился наставником трижды, а Сергей Мокин — дважды).

Всего шесть месяцев продержался на своей позиции и итальянец Андреа Маццон. Специалист, имеющий в своем активе титул «Тренер года» в чемпионатах Греции и Италии, уступил свое место Евгению Пашутину. Экс-тренер УНИКСа и сборной России хорошо знаком с требованиями Владимира Родионова. С 1995 по 1999 год он защищал цвета саратовского клуба в качестве игрока, завоевав четыре серебряных и одну бронзовую награду чемпионата России.

В интервью «Известиям» Владимир Родионов рассказал об очередных тренерских перестановках в команде, бюджете клуба и шансах игрока «Автодора» Артема Клименко стать основным центровым сборной России.

— Официальная причина ухода Андреа Маццона — семейные обстоятельства. Это действительно так?

— Пусть каждый домысливает по-своему. Мы расстались без претензий друг к другу, никаких конфликтов у нас не было. Я проявил терпение. До последнего момента ждал, что Маццон среагирует на мои требования, но — не сложилось. Это издержки тренерской профессии.

— После трех поражений подряд вам захотелось встряхнуть команду?

— Да. Посмотрите на «Басконию». Педро Мартинес в прошлом сезоне привел «Валенсию» к победе в чемпионате Испании, а сейчас принял «Басконию», и игра команды преобразилась. Уверен, они еще наведут шороха в Евролиге. Баскетбол стал очень тренерским. Я рассчитываю, что Пашутину удастся добиться качественного изменения игры нашей команды.

— Контракт с ним заключен до конца сезона?

— Всё верно. Это было совместное решение.

— Перед Евгением Пашутиным стоит задача вывести команду в плей-офф?

— Да, мы каждый год ставим эту задачу. Случится чудо, если мы обыграем кого-то из пятерки «миллиардеров». Но и шестое место будет суперрезультатом для нашего бюджета.

— В этом году у «Автодора» он самый низкий среди российских участников?

— Думаю, да. Наш бюджет около 200 млн рублей, да и его пока не утвердили. Пока мы получили только пятую часть этих средств. Держимся на плаву во многом благодаря трансферу Джоша Адамса в «Анадолу Эфес».

— С кем-то еще из тренеров велись переговоры? Например, сейчас свободен наставник сборной России Сергей Базаревич.

— Мы никого не рассматривали, кроме Пашутина. С Базаревичем у нас как-то не сложилось. Он мне очень нравился как игрок, но в качестве тренера у нас не было возможности поработать вместе. Несколько раз встречались в аэропортах, много беседовали, он интересовался нашей быстрой игрой. В целом мне нравится, каким тренером стал Базаревич. Желаю ему удачи со сборной России. Дай Бог, чтобы ему удалось отобраться на Кубок мира и Олимпийские игры.

— Центровой «Автодора» Артем Клименко возвращается в сборную России?

— Да, он действительно получил вызов в сборную. В октябре Артем повредил роговицу глаза и находится не в самой оптимальной форме. Но до первого матча сборной еще есть время — надеюсь, он наберет кондиции. Я рад, что нашего игрока вызвали в национальную команду, и не понимаю, когда говорят, что Родионов якобы был против.

— В отсутствие Тимофея Мозгова Артем Клименко способен стать основным центровым?

— В баскетболе важно понимание тренера и немного везения. Технически Клименко оснащен на порядок выше, чем Мозгов. Другое дело, что Мозгов более работоспособный. Всё будет зависеть от желания Артема и понимания им тренерских установок. Думаю, он свое возьмет. Ему нужен еще годик. Центровых с таким возможностями в России больше нет. Возьмите Ивана Лазарева (центровой «Зенита». — «Известия»). У него есть только прыжок. А больше приличных российских центровых в Лиге ВТБ и нет.

— ЦСКА подписал контракт с вашим бывшим центровым Аланом Макиевым. У него есть шанс закрепиться в Лиге?

— Я разорвал контракт с Макиевым. Он не хотел работать так, как надо. Не знаю, что мешало ему в Саратове. Если бы он поработал над своими ногами, из него мог бы выйти толк. Посмотрим, как сложится его карьера в ЦСКА, но вряд ли он получит игровое время.

— Кого вы поддерживаете в споре ФИБА и Евролиги?