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13:35 (мск), источник: Р-Спорт

Пашутин возглавил «Автодор», сменив Маццона

МОСКВА, 13 ноя — Р-Спорт. Евгений Пашутин сменил Андреа Маццона в должности главного тренера саратовского баскетбольного клуба «Автодор», сообщается на официальном сайте команды Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, в понедельник 48-летний специалист будет представлен команде и проведет первую тренировку.

Итальянец Маццон, покинувший «Автодор» по семейным обстоятельствам, был назначен главным тренером клуба в мае текущего года. Саратовская команда в пяти матчах Единой лиги ВТБ одержала две победы и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

«Очень рады возвращению нашего воспитанника в “Автодор” в новом качестве. Надеемся, что Евгению удастся вернуть команде уверенность. Уверен, он поможет родному клубу решить поставленные задачи. В свою очередь благодарим Андреа Маццона за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказал президент «Автодора» Владимир Родионов.

Сам Пашутин заявил, что постарается «сделать максимум, чтобы вернуть “Автодор” на высокие позиции в турнирной таблице (а именно — выход в плей-офф Единой Лиги ВТБ и итоговое место не ниже 6-го), а также играть в современный, агрессивный баскетбол». «Конечно, будет непросто, но мы никогда не ищем легких путей», — подчеркнул он.

Пашутин возглавлял санкт-петербургский «Спартак», московский ЦСКА, казанский УНИКС, краснодарский «Локомотив-Кубань», с 2013 по 2015 год руководил сборной России. В качестве игрока Пашутин завоевал серебро чемпионата мира и бронзу чемпионата Европы в составе сборной России.

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