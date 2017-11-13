Пашутин возглавил «Автодор», сменив Маццона

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, в понедельник 48-летний специалист будет представлен команде и проведет первую тренировку.

Итальянец Маццон, покинувший «Автодор» по семейным обстоятельствам, был назначен главным тренером клуба в мае текущего года. Саратовская команда в пяти матчах Единой лиги ВТБ одержала две победы и занимает седьмую строчку в турнирной таблице.

«Очень рады возвращению нашего воспитанника в “Автодор” в новом качестве. Надеемся, что Евгению удастся вернуть команде уверенность. Уверен, он поможет родному клубу решить поставленные задачи. В свою очередь благодарим Андреа Маццона за сотрудничество и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказал президент «Автодора» Владимир Родионов.

Сам Пашутин заявил, что постарается «сделать максимум, чтобы вернуть “Автодор” на высокие позиции в турнирной таблице (а именно — выход в плей-офф Единой Лиги ВТБ и итоговое место не ниже 6-го), а также играть в современный, агрессивный баскетбол». «Конечно, будет непросто, но мы никогда не ищем легких путей», — подчеркнул он.