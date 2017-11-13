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00:27 (мск), источник: Известия

Сергей Быков продолжит работу в сборной России

Кадровые перестановки в штабе Сергея Базаревича не затронут ассистента главного тренера.

Источник: РИА "Новости"

Чемпион и бронзовый призер Евробаскета Сергей Быков продолжит исполнять функции ассистента главного тренера сборной России Сергея Базаревича. По информации «Известий», в тренерском штабе национальной команды произойдут определенные перемены, однако они не коснутся экс-игрока «Динамо» и «Локомотива-Кубани».

Эту информацию в разговоре с «Известиями» косвенно подтвердил и генеральный менеджер мужской сборной России Олег Ушаков.

— Изменения в тренерском штабе будут, но пока преждевременно называть конкретные фамилии, — сообщил «Известиям» Олег Ушаков. — Думаю, в ближайшее время Сергей Базаревич сам расскажет об этих изменениях, ведь уже 20 ноября начнется сбор команды перед квалификационными матчами Кубка мира — 2019.

Помимо Сергея Быкова, на Евробаскете Сергею Базаревичу помогали Борис Соколовский (главный тренер новосибирского «Динамо») и Саша Груич (экс-тренер «Локомотива-Кубани» и «Динамо»). Тренером по физической подготовке был Георгий Артемьев (ранее работал с ЦСКА, петербургским «Спартаком» и теннисисткой Светланой Кузнецовой), скаутом — Денис Годлевский (тренер-скаут ЦСКА).

Сергей Быков отказался комментировать вопрос о продолжении своей работы в сборной. При этом стоит отметить, что контракт с Российской федерацией баскетбола (РФБ) сейчас имеет только главный тренер национальной команды. Его ассистенты оформляются на ставку в Министерстве спорта РФ.

Карьеру игрока Сергей Быков завершил по окончании сезона-2016/17, а уже в июле вошел в тренерский штаб сборной России. Тогда Сергей Базаревич объяснил его приглашение желанием сохранить преемственность. «Сергей всегда помогал команде в качестве игрока, а теперь будет полезен в качестве тренера», — подчеркнул наставник национальной команды. Лидер сборной Алексей Швед, в свою очередь, отмечал, что Сергей Быков станет «дополнительным мостиком коммуникации» между игроками и тренером сборной.

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что у Сергея Быкова большое будущее на тренерском поприще.

— Для нас важно, чтобы игроки, которые много лет выступали за сборную, возвращались в нее в другом качестве, — сказал «Известиям» Андрей Кириленко. — Анна Петракова (победитель Евролиги, шестикратная чемпионка России) вошла в тренерский штаб женской сборной России, Светлана Абросимова (двукратная чемпионка Европы, призер Олимпийских игр — 2012) стала генеральным менеджером женской команды, Мария Степанова проходит стажировку от РФБ в системе ФИБА, а Сергей Быков сразу после окончания карьеры присоединился к мужской сборной и помог Сергею Базаревичу на Евробаскете. Кому, если не им, получив новые знания, продолжать славную историю российского баскетбола? Если говорить конкретно про Быкова, то я считаю, что он может сделать успешную тренерскую карьеру. Он обладает сильным характером и глубокими познаниями в баскетболе. Сейчас у него хорошая возможность поработать с Базаревичем и набраться необходимого опыта.

За сборную России Сергей Быков выступал с 2006 по 2016 год. За это время уроженец Архангельской области выиграл чемпионат Европы-2007 и стал бронзовым призером Евробаскета-2011. На клубном уровне он успел поиграть за многие российские топ-клубы: «Динамо» (2001−2004; 2005−2010), ЦСКА (2010−2011), «Локомотив-Кубань» (2011−2014; 2015−2016) и УНИКС (2014−2015). Сергей Быков является чемпионом России, двукратным обладателем Еврокубка и бронзовым призером Евролиги. В разные годы защитник сотрудничал с топ-тренерами Европы — его наставниками были легендарные Душан Ивкович, Дэвид Блатт, Светислав Пешич, Божидар Малкович и Георгиос Барцокас.

Последним клубом в карьере Сергея Быкова стал саратовский «Автодор», за который он выступал с декабря 2016 по апрель 2017 года. Средние показатели защитника — 6,5 очка и 1,8 передачи в среднем за игру. Летом 2017-го игрок имел несколько предложений от российских клубов — участников Единой лиги ВТБ, но предпочел сосредоточиться на тренерской работе.

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