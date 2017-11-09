Ведищев: Самый высокооплачиваемый игрок «Локо» получал $1,5 млн

Источник: Известия

В сезоне-2016/17 ПБК «Локомотив-Кубань» намерен выиграть Кубок России и добиться результата, который позволит команде вернуться в Евролигу. В интервью корреспонденту «Известий» Тимуру Ганееву президент краснодарского клуба Андрей Ведищев рассказал о причинах ухода капитана команды Андрея Зубкова, сорвавшемся трансфере Сергея Мони, самом высокооплачиваемом игроке в истории «Локо» и новых проектах клуба.

— Состав «Локо» обновился более чем на 50%. Можно сказать, что в этом году Саша Обрадович собрал команду под себя?

— Думаю, да. Мы комплектуемся исходя из видения тренера и нашего спортивного департамента. Этот состав больше подходит под систему Обрадовича. Теперь важно сыграться и подойти к решающим матчам сезона в оптимальной форме.

— Какие переговоры стали для клуба самыми сложными нынешним летом?

— Пожалуй, тяжелее всего было с Джонсом. Кевин устал от жизни за границей и хотел остаться на родине. Мы вели долгие переговоры, но в итоге пошли ему навстречу и не стали чинить препятствий в расторжении контракта.

— По нашей информации, в шаге от перехода в «Локо» летом был Сергей Моня. Что помешало экс-капитану сборной России переехать в Краснодар?

— Моня был одним из вариантов усиления состава. Такой опытный игрок мог бы помочь нам наладить правильную атмосферу в команде. Мы обсуждали его переход, но Сергей решил остаться в Москве вместе с семьей, которая не была готова к переезду. Наверное, это логичное решение.

— Была ли у клуба возможность сохранить в составе Андрея Зубкова?

— Была, конечно. Более того, мы дважды в течение сезона садились за стол переговоров, но игрок и его агенты мечтали о максимально выгодных условиях и готовы были рискнуть, подождать до лета. Весна у Андрея не задалась, он выглядел неуверенно, не проявлял лидерских качеств. После таких выступлений клуб уже не был заинтересован в новом контракте. Тем не менее я считаю, что Андрей еще не до конца раскрыл свой потенциал. Зубков — воспитанник «Локо», и мы продолжим следить за его развитием. Я желаю ему успехов.

— Из «Химок» в «Локо» перешел Станислав Ильницкий. Учитывая, что у них с Андреем Зубковым один агент, это можно расценивать как обмен?

— Никакой договоренности не было. Когда стало ясно, что Зубков покинет команду, мы перешли к «плану Б». В итоге подписали контракты с Ильницким и Антиповым. Мы взяли ребят, которые способны прибавить в ближайшей перспективе. В «Локо» созданы все условия для прогресса, остальное зависит уже от самих ребят.

— После ухода Андрея Зубкова капитаном команды был назначен Марди Коллинз. Капитан-легионер — это нормально?

— Понимаю, что это непопулярное решение, но Марди — командный игрок, он объединяет ребят вокруг себя и нашей общей цели. Тренерский штаб считает его идеальной кандидатурой на роль лидера, и я с ними согласен.

— Но ведь летом он мог покинуть команду…

— Так и есть, срок действия его контракта истек. Но нам нужен был игрок, который уже адаптирован к требованиям тренера и сможет сохранить костяк команды. Поэтому, когда Джонс «подвис», мы сместили фокус внимания на Марди.

— Правда, что Райан Брокхофф стал самым высокооплачиваемым игроком клуба?

— Одним из самых высокооплачиваемых.

— Недавно президент УНИКСа Евгений Богачев заявил, что казанский клуб никогда не платил игрокам больше $2 млн. Какую максимальную зарплату имели баскетболисты «Локо»?

— Около $1,5 млн. Но фамилии баскетболистов я называть не буду.

— Раскрытие зарплат увеличило бы интерес к российскому баскетболу?

— Я думаю, что нет. Более того, это может вызвать неправильную оценку общественности. Мы и так максимально открыты, Лига ВТБ ежегодно выставляет в открытый доступ подробную информацию о бюджете клубов.

— Какую роль в «Локо» сегодня играет Алексей Саврасенко?

— Алексей ведет активную деятельность как генеральный менеджер клуба и участвует в городских и региональных социальных проектах «Локо». Его задачи гораздо шире участия в формировании команды. В ближайшее время мы планируем реализовать еще несколько крупных проектов, связанных с развитием баскетбола в Краснодарском крае, и Саврасенко играет в них важную роль. Я доволен нашим сотрудничеством.

— Что это за проекты?

— Речь идет о тренировочной базе для наших детско-юношеских команд и баскетбольном центре с академией. В системе клуба шесть юношеских и молодежных команд, которые не могут тренироваться в стабильном графике из-за загрузки «Баскет-холла» краевыми мероприятиями. Собственная тренировочная база в этом случае не прихоть, а необходимость. Кроме того, мы планируем основать на юге России баскетбольный центр, где будет работать детско-юношеская спортивная школа. Проектирование начнется в 2018 году, стройка займет еще около двух лет. Это будет уникальный объект федерального значения, в котором дети из Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, Ставрополья и других регионов смогут обучаться по лучшим современным методиками под руководством профессиональных наставников. Могу с уверенностью сказать, что здесь будет подготовлено не одно поколение первоклассных игроков. К тому же на базе центра сможет тренироваться главная сборная страны, будут проходить турниры всероссийского и международного уровня.

— С созданием этого центра связано приглашение известного сербского тренера Владо Йовановича, который становился чемпионом Сербии с «Партизаном»?

— Нет. Это связано с желанием улучшить качество подготовки нашего резерва. Результаты, которые демонстрируют молодежные команды под руководством Йовановича, убеждают нас в правильности этого выбора. Думаю, многие ребята имеют шанс войти в ростер основной команды в ближайшем будущем.

— Вслед за «Химками» в этом году свои вторые команды в Суперлигу заявили ЦСКА и «Зенит». «Локомотив» пойдет по этому пути?

— Да. Я был одним из инициаторов того, чтобы РФБ и Единая лига ВТБ договорились о снижении возраста молодежного чемпионата — ребятам нужно дать возможность играть на взрослом уровне. Но всегда есть одна проблема — инфраструктура. Все наши команды не помещаются в «Баскет-холл», а участие в Суперлиге — это дополнительная нагрузка на арену. Надеюсь, на следующий год мы решим эту проблему и заявим свою команду на участие в турнире.

— В тренерском штабе Саши Обрадовича появился российский специалист Николай Танасейчук. Это инициатива клуба?

— Да, мы приняли такое решение. Танасейчук умеет работать с молодыми игроками, которые пока не получают игрового времени на площадке. Всё лето он активно работал с нашим ближайшим резервом, и ребята заметно прибавили.

— «Локо» заявился на Кубок России. Вы поставили перед Сашей Обрадовичем цель выиграть этот трофей?

— Поскольку в нашем составе много действующих игроков сборной, наша цель — первое место. Это логично.

— Кто, на ваш взгляд, является фаворитом Еврокубка?

— По традиции фаворитами считаются российские и испанские клубы, но в этом году все пять сильнейших испанских команд выступают в Евролиге. Поэтому главными претендентами на победу становятся российские, турецкие клубы и «Бавария», которая серьезно усилилась в межсезонье. В любом случае нужно быть готовым к сюрпризам.

— Вы подавали заявку на wild card (особое приглашение) в Евролигу-2017/18?

— Да, но получили отрицательный ответ. Нам пояснили, что в 2017-м Евролига не выдает wild card, поскольку в этом году Испанию представляют сразу пять команд. Я обсуждал этот вопрос с Жорди Бертомеу. На мой взгляд, если турнир нацелен на развитие клубного баскетбола в Европе, условия участия в нем должны быть паритетными.

— Последний раз «Локо» играл в Евролиге под руководством Гергиоса Барцокаса. Вы были удивлены его возвращению в Россию?