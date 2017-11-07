На матче пермской «Пармы» установлен рекорд посещаемости Единой лиги

Рекорд посещаемости сезона 2017/18 в Единой лиге установлен в Перми. На домашний матч местной «Пармы» против казахстанской «Астаны» во дворце спорта «Молот» собрались 6 254 зрителя — почти аншлаг. Болельщики не обманулись в ожиданиях и увидели интереснейший матч, где победитель определился только в дополнительной пятиминутке — 90:84 в пользу гостей.

«Парма» и в прошлом чемпионате, несмотря на неудачное выступление, была абсолютным лидером по средней посещаемости домашних игр. Однако нынешний рекорд все же выглядит несколько неожиданно, учитывая статус соперника. Ведь на предыдущий матч пермяков на своей площадке против участника Евролиги «Химок» во главе с набравшим фантастическую форму Алексеем Шведом собрались 5900 зрителей.

«Астана» никак не представлялась «кассовой» командой, но повлияли несколько факторов. Во-первых, затяжные выходные, а, во-вторых, казахстанский клуб в предыдущем туре навязал тем же «Химкам» настоящее сражение, уступив в Подмосковье всего одно очко.

Хозяева по ходу встречи уступали до 13 очков, сравняв счет в начале последней четверти основного времени. «Астана» совершила рывок и к 36-й минуте резко ушла вперед — 78:68. «Парма» взяла тайм-аут и умудрилась догнать соперника — 78:78. К сожалению для болельщиков, в овертайме сильнее все-таки оказались баскетболисты казахстанской команды.

— В каждом аспекте игры нам не хватило по одному маленькому моменту. Это в совокупности и сыграло ключевую роль, — констатировал наставник «Пармы» Николай Мазур. — В самом начале не все игроки чувствовали себя уверенно, что вылилось в несколько грубых ошибок. Это нас выбило из колеи и ритма, но ребята боролись до конца, до самого последнего момента. Большое спасибо болельщикам за потрясающую поддержку и за отличную атмосферу на матче.

31 очко выиграл «Локомотив-Кубань» за первую четверть матча против саратовского «Автодора» (38:7), и такая разница в счете — повторение рекорда Единой лиги.

В Саратове совершенно удивительным получилось начало матча между «Автодором» и «Локомотивом-Кубанью». Краснодарцы взяли бешеный темп и уже в стартовой четверти достигли ошеломляющего 30-очкового (!) перевеса — 38:7. В кольцо волжан после бросков железнодорожников залетели почти все мячи. И только затем игра, уже потерявшая интригу, стала более-менее равной. В итоге лучшим бомбардиром у южан стал Брайан Квале (21 очко). Свой первый матч за «Локо» в Единой лиге провел атакующий защитник сборной России Дмитрий Кулагин — 18 минут чистого времени на площадке и 9 очков.

— Мы отнеслись к сопернику очень серьезно и были готовы к матчу с самых первых секунд. Знали, что в Саратове очень тяжело играть и проделали отличную работу, — считает главный тренер «Локомотива-Кубани» сербский специалист Саша Обрадович. — Мы доминировали и не дали «Автодору» ни единого шанса сыграть в свою игру. Все без исключения наши баскетболисты внесли свой вклад в победу. Как тренер я очень доволен действиями всей команды.

Кубанцы повторили рекорд Единой лиги по разнице очков за четверть — «плюс 31». В январе прошлого года красноярский «Енисей» во втором периоде матча с латвийским ВЭФом тоже выдал скорострельность — 40:9.

Интересно, что эти команды встретились между собой в минувшие выходные, однако сейчас безоговорочный успех на стороне рижан — 94:67.

Результаты остальных матчей тура: «Цмоки-Минск» (Белоруссия) — УНИКС (Казань) — 65:91, «Калев» (Эстония) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 89:95.