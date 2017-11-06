Швед против ЦСКА в русском «классико»

Источник: Газета.Ру

Начало первой полноценной недели ноября для поклонников отечественного баскетбола будет ознаменовано событием из разряда «экстра» — на самом «флажке» удлиненных выходных в Химках встретятся две сильнейшие команды страны на данный момент, чтобы устроить шоу даже не национальных, а континентальных масштабов.

Противостояние ЦСКА и «Химок» прямо сейчас — это что-то чуть большее, чем просто битва лидеров Единой лиги ВТБ, к числу которых вполне может причислить и «Зенит», и «Локомотив-Кубань», и тот же УНИКС: в этом сезоне коллективы Димитриса Итудиса и Георгиоса Барцокаса готовы всерьез бороться не только за триумф на внутренней арене, но и за победу в Евролиге.

Причем в данном случае под словом «готовы» подразумевается едва ли не обязанность:

в случае отсутствия кого-то из этой пары хотя бы в «Финале четырех» впору будет констатировать о провале разной степени серьезности.

И если с красно-синими здесь все более-менее понятно — все-таки для главного гегемона российского баскетбола попадание в топ-4 сильнейшего клубного турнира Старого Света с достаточно давних пор считается задачей «минимум» — то вот про химчан о подобном всерьез заговорили лишь с недавнего времени.

Шутки ли, но по прошествии пяти туров главного еврокубка и ЦСКА, и «Химки» располагаются в четверке сильнейших команд соревнования, имея в своем активе по четыре победы при всего одном поражении. Еще круче эта статистика выглядит в контексте того, с кем российским клубам на данном отрезке пришлось встретится. Два гостевых поединка с мадридским «Реалом», выездная игра с сумасшедшим греческим «Олимпиакосом» и ответный визит в Россию его антагониста «Панатинаикоса» — лишь этой части списка хватит для понимания того, что армейцам и желто-синим пришлось немало «попотеть» для зарабатывания столь приличного стартового рекорда.

Несложно догадаться, что у в Единой лиге ВТБ дела у коллективов идут удачно.

— в текущем регулярном чемпионате сегодняшние соперники еще не проигрывали, добившись девяти побед на двоих (москвичи провели на одну игру больше).

Читайте также 19 очков де Коло помогли ЦСКА разгромить «Автодор»

Красноречива и разница набранных и пропущенных очков команд в этих поединках: у ЦСКА она составляет «+123», у Алексея Шведа и компании — «+106». Показатели, мягко говоря, впечатляющие.

Впрочем, уже к вечеру 6-го ноября чья-то статистика будет чуть подпорчена — и кто здесь окажется в неудачниках, будет зависеть от исходов нескольких микро-дуэлей.

Во-первых, конечно, битва ЦСКА и «Химок» просто не имеет права рассматриваться иначе, чем сквозь призму личного противостояния, пожалуй, наиболее звездных игроков лиги — Шведа и Нандо де Коло.

Оба баскетболиста сейчас входят в топ-5 результативности всего внутреннего первенства, а также в топ-7 Евролиги (россиянин и там, и там идет вторым, француз располагается на пятой и седьмой строчках соотвественно), стабильно заставляя нейтральных болельщиков видеть некую нелогичность в отсутствии у защитников контрактов с клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В личном споре Швед, на первый взгляд, выглядит чуть поуверенней, однако шансы оппонентов как минимум становятся зеркальными, когда из тени выходят партнеры де Коло по задней линии. Здесь, к сожалению, уже несколько месяцев как нет Милоша Теодосича, отправившегося покорять Северную Америку, однако такие имена, как Серхио Родригес и Уилл Клайберн, едва ли внушают болельщикам «Химок» много оптимизма — оба новичка москвичей прекрасно влились в построения Итудиса, моментально став приносить своей команде немало пользы.

Одним из ключевых факторов для определения триумфатора предстоящей игры должен стать также исход личной дуэли мощных «больших» противников —.

Томас Робинсон и Кайл Хайнс сделают все возможное, чтобы не оставить от визави и мокрого места,

так что дополнительной искры в общий костер матча отсюда ждать стоит определенно.

К слову, фигура Ханса в контексте встречи с «Химками» выделяется по двум причинам — из-за особой «любви» американца к желто-синим (не секрет, что «Химки» для Кайла являются давнишним клиентом), а также общего с Барцокасом прошлого (в свое время форвард под руководством греческого тренера брал в составе «Олимпиакоса» Евролигу).

Читайте также Де Коло набрал 3000 очков за ЦСКА

Небольшой «ложкой дегтя» в преддверии поединка в Подмосковье для фанатов и тренерского штаба армейцев стала неприятная травма французского разыгрывающего коллектива Лео Вестерманна, в одной из недавних игр заработавшего столь сильную гематому, что ее пришлось удалять на операционном столе. В строй «малыш» должен вернуться уже достаточно скоро, однако в главном матче недели его появления точно не ждут — а это явно не самые лучшие новости даже для ЦСКА, глубине обоймы которого многим остается лишь тихо завидовать.

История личных противостояний химчан и красно-синих говорит совсем не в пользу первых — в Единой лиге ВТБ соперники в общей сложности встречались 24 раза, и в 18 случаях виктория ушла к москвичам (в том числе и в трех поединках майского финала турнира).

Всего же лицом к лицу сходились оппоненты аж 94 раза (сотня в этом году, к слову, имеет все шансы оказаться достигнутой), разделив победы в соотношении 77 к 17 в пользу столичной команды.

Последний успех желто-синих над своим главным соперником в Единой лиге датирован февралем 2015 года.

— тогда химчане на своем паркете одолели красно-синих со счетом 107:104, нивелировав все очковые заслуги де Коло, в тот вечер «настрелявшего» 25 баллов.

В то же время самая последняя виктория «Химок» над грозными соотечественниками была достигнуты в минувшем сентябре — в финале Кубка Гомельского подопечные Барцокаса оказались сильнее ЦСКА со счетом 84:77.