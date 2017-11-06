Швед против ЦСКА в русском «классико»
В понедельник, 6-го ноября, в Подмосковье встретятся два главных фаворита Единой лиги ВТБ — «Химки» и ЦСКА, пока что не знающие поражений в турнире. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящем матче.
В понедельник, 6-го ноября, в Подмосковье встретятся два главных фаворита Единой лиги ВТБ — «Химки» и ЦСКА, пока что не знающие поражений в турнире. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящем матче.
Начало первой полноценной недели ноября для поклонников отечественного баскетбола будет ознаменовано событием из разряда «экстра» — на самом «флажке» удлиненных выходных в Химках встретятся две сильнейшие команды страны на данный момент, чтобы устроить шоу даже не национальных, а континентальных масштабов.
Противостояние ЦСКА и «Химок» прямо сейчас — это
Причем в данном случае под словом «готовы» подразумевается едва ли не обязанность:
в случае отсутствия
И если с
Шутки ли, но по прошествии пяти туров главного еврокубка и ЦСКА, и «Химки» располагаются в четверке сильнейших команд соревнования, имея в своем активе по четыре победы при всего одном поражении. Еще круче эта статистика выглядит в контексте того, с кем российским клубам на данном отрезке пришлось встретится. Два гостевых поединка с мадридским «Реалом», выездная игра с сумасшедшим греческим «Олимпиакосом» и ответный визит в Россию его антагониста «Панатинаикоса» — лишь этой части списка хватит для понимания того, что армейцам и
Несложно догадаться, что у в Единой лиге ВТБ дела у коллективов идут удачно.
— в текущем регулярном чемпионате сегодняшние соперники еще не проигрывали, добившись девяти побед на двоих (москвичи провели на одну игру больше).
Красноречива и разница набранных и пропущенных очков команд в этих поединках: у ЦСКА она составляет «+123», у Алексея Шведа и компании — «+106». Показатели, мягко говоря, впечатляющие.
Впрочем, уже к вечеру 6-го ноября
Оба баскетболиста сейчас входят в топ-5 результативности всего внутреннего первенства, а также в топ-7 Евролиги (россиянин и там, и там идет вторым, француз располагается на пятой и седьмой строчках соотвественно), стабильно заставляя нейтральных болельщиков видеть некую нелогичность в отсутствии у защитников контрактов с клубами Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В личном споре Швед, на первый взгляд, выглядит чуть поуверенней, однако шансы оппонентов как минимум становятся зеркальными, когда из тени выходят партнеры де Коло по задней линии. Здесь, к сожалению, уже несколько месяцев как нет Милоша Теодосича, отправившегося покорять Северную Америку, однако такие имена, как Серхио Родригес и Уилл Клайберн, едва ли внушают болельщикам «Химок» много оптимизма — оба новичка москвичей прекрасно влились в построения Итудиса, моментально став приносить своей команде немало пользы.
Одним из ключевых факторов для определения триумфатора предстоящей игры должен стать также исход личной дуэли мощных «больших» противников —.
Томас Робинсон и Кайл Хайнс сделают все возможное, чтобы не оставить от визави и мокрого места,
так что дополнительной искры в общий костер матча отсюда ждать стоит определенно.
К слову, фигура Ханса в контексте встречи с «Химками» выделяется по двум причинам —
Небольшой «ложкой дегтя» в преддверии поединка в Подмосковье для фанатов и тренерского штаба армейцев стала неприятная травма французского разыгрывающего коллектива Лео Вестерманна, в одной из недавних игр заработавшего столь сильную гематому, что ее пришлось удалять на операционном столе. В строй «малыш» должен вернуться уже достаточно скоро, однако в главном матче недели его появления точно не ждут — а это явно не самые лучшие новости даже для ЦСКА, глубине обоймы которого многим остается лишь тихо завидовать.
История личных противостояний химчан и
Всего же лицом к лицу сходились оппоненты аж 94 раза (сотня в этом году, к слову, имеет все шансы оказаться достигнутой), разделив победы в соотношении 77 к 17 в пользу столичной команды.
Последний успех
— тогда химчане на своем паркете одолели
В то же время самая последняя виктория «Химок» над грозными соотечественниками была достигнуты в минувшем сентябре — в финале Кубка Гомельского подопечные Барцокаса оказались сильнее ЦСКА со счетом 84:77.
Матч «Химки» — ЦСКА состоится 6 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.