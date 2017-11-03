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16:43 (мск), источник: Р-Спорт

Баскетболист Владимир Веремеенко стал игроком «Нижнего Новгорода»

МОСКВА, 3 ноя — Р-Спорт. Белорусский форвард Владимир Веремеенко подписал контракт с «Нижним Новгородом», сообщается на официальном сайте российского баскетбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне 33-летний баскетболист выступал за немецкий клуб «Бамберг», набирая в среднем за игру 2,2 очка и делая 1,4 подбора в 25 матчах Евролиги.

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«Один из наших молодых больших игроков не справляется со своими задачами, поэтому нам необходимо было срочно усиливать позицию под кольцом. Вова — настоящий командный игрок с большим опытом выступлений в России» , — сказал главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич.

Веремеенко заявил, что ему давно хотелось вернуться в Россию.

«Я очень рад переходу в “Нижний Новгород”. Во-первых, эту команду возглавляет хорошо знакомый мне тренер, а во-вторых, многих парней из “Нижнего Новгорода” знаю лично, с некоторыми приходилось играть. Мне давно хотелось вернуться в Россию, так как, выступая за иностранные клубы, приходилось жить вдали от семьи», — сказал баскетболист.

Веремеенко уже выступал в России за саратовский «Автодор», санкт-петербургское «Динамо», подмосковные «Химки» и казанский УНИКС.

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