Баскетболист Владимир Веремеенко стал игроком «Нижнего Новгорода»

Источник: РИА "Новости"

В минувшем сезоне 33-летний баскетболист выступал за немецкий клуб «Бамберг», набирая в среднем за игру 2,2 очка и делая 1,4 подбора в 25 матчах Евролиги.

«Один из наших молодых больших игроков не справляется со своими задачами, поэтому нам необходимо было срочно усиливать позицию под кольцом. Вова — настоящий командный игрок с большим опытом выступлений в России» , — сказал главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич.

Веремеенко заявил, что ему давно хотелось вернуться в Россию.

«Я очень рад переходу в “Нижний Новгород”. Во-первых, эту команду возглавляет хорошо знакомый мне тренер, а во-вторых, многих парней из “Нижнего Новгорода” знаю лично, с некоторыми приходилось играть. Мне давно хотелось вернуться в Россию, так как, выступая за иностранные клубы, приходилось жить вдали от семьи», — сказал баскетболист.