Баскетболист Владимир Веремеенко стал игроком «Нижнего Новгорода»
МОСКВА, 3 ноя —
МОСКВА, 3 ноя —
В минувшем сезоне 33-летний баскетболист выступал за немецкий клуб «Бамберг», набирая в среднем за игру 2,2 очка и делая 1,4 подбора в 25 матчах Евролиги.
«Один из наших молодых больших игроков не справляется со своими задачами, поэтому нам необходимо было срочно усиливать позицию под кольцом. Вова — настоящий командный игрок с большим опытом выступлений в России» , — сказал главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич.
Веремеенко заявил, что ему давно хотелось вернуться в Россию.
«Я очень рад переходу в “Нижний Новгород”.
Веремеенко уже выступал в России за саратовский «Автодор»,