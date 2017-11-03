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13:49 (мск), источник: ТАСС

Баскетболист УНИКСа Хоакин Колом стал самым ценным игроком октября в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 3 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Испанский защитник казанского баскетбольного клуба УНИКС Хоакин Колом признан самым ценным игроком октября в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В октябре Колом провел три матча в составе УНИКСа, во всех команда одержала победы. Казанцы обыграли санкт-петербургский «Зенит» (94:60), таллинский «Калев» (76:68) и краснодарский «Локомотив-Кубань» (77:67). В матче против «Зенита» 29-летний испанец оформил первый дабл-дабл в текущем розыгрыше Единой лиги ВТБ, набрав 16 очков и сделав 10 передач. В гонке за звание лучшего баскетболиста октября Колом опередил французского защитника московского ЦСКА Нандо де Коло и одноклубника испанца форварда Стефана Ласме из Габона.

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«Звание самого ценного игрока — это командная заслуга, — отметил Колом. — Мы отлично начали сезон в лиге, одержали несколько важных побед над прямыми конкурентами, теперь нужно не сбавлять оборотов. Спасибо лиге за это признание, а также партнерам и тренерам за поддержку, именно они делают мою работу проще».

Бывший игрок и генеральный менеджер сборной России Сергей Тараканов, комментируя выбор лучшего игрока, отметил закономерность победы испанца. «Колом обладает всеми качествами, которыми должен обладать классный разыгрывающий — хороший дриблинг, скорость, видение поля, трехочковый бросок. Это хорошее приобретение УНИКСа, недаром он выступает за команду не первый год и прогрессирует. Он заслужил эту награду, имеет хорошую статистику, у игрока есть все шансы попасть в состав сборной Испании», — сказал Тараканов.

Колом является лидером лиги по передачам. В октябре Колом набирал в среднем за матч 13 очков, совершая 2,7 подбора и 8 передач.

 Баскетболист УНИКСа Хоакин Колом стал самым ценным игроком октября в Единой лиге ВТБ
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