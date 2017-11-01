Кулагину дали шанс перезапустить карьеру

Источник: РИА "Новости"

ПБК «Локомотив-Кубань» официально подтвердил информацию «Известий» о подписании контракта с атакующим защитником сборной России, одним из самых талантливых игроков своего поколения Дмитрием Кулагиным. Представители клуба сообщили, что стороны заключили соглашение по схеме «1+1». По словам агента баскетболиста Валерия Холина, главный тренер краснодарской команды Саша Обрадович видит Дмитрия Кулагина в роли лидера коллектива.

Последним клубом 25-летнего игрока был московский ЦСКА, в составе которого он завоевал главный приз Евролиги и дважды побеждал в Единой лиге ВТБ. Однако российскому спортсмену так и не удалось стать полноценным конкурентом звездных легионеров армейцев Милоша Теодосича и Нандо де Коло.

— Мы долго взвешивали все имеющиеся варианты, но в итоге решили сделать выбор в пользу «Локо», — рассказал «Известиям» Валерий Холин. — Представители краснодарцев одними из первых обратились к нам. У Димы состоялся долгий открытый разговор с Сашей Обрадовичем, в котором их взгляды по основным баскетбольным вопросам сошлись. Важно, что тренер рассчитывает на Кулагина как на лидера коллектива, способного помочь команде победить во всех турнирах. Дмитрий полностью восстановился после полученной на Евробаскете травмы и без проблем прошел медосмотр. Так что эта пауза пошла только на пользу — он полон сил, рвется в бой и готов приносить пользу своему новому клубу.

По информации «Известий», ранее Дмитрий Кулагин вел переговоры с «Валенсией» и «Басконией», однако испанские клубы не рискнули в разгар сезона подписывать контракт с новым игроком, чтобы не нарушить атмосферу в командах.

— У нас действительно были предложения от испанских клубов, которые участвуют в Евролиге, — продолжил Валерий Холин. — Также был предметный интерес со стороны сильного турецкого клуба, но мы выбрали «Локомотив». И это — сознательный и самый оптимальный выбор. Мы решили, что в Краснодаре у Дмитрия будет больше шансов раскрыть все свои лучшие качества.

Президент «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев сообщил «Известиям», что сейчас Дмитрий Кулагин готовится к дебюту в краснодарском клубе.

— Я рад, что мы наконец-то подписали контракт, — сказал Андрей Ведищев. — О принципиальных моментах мы договорились достаточно быстро, но долго согласовывали детали. Считаю, что Дмитрий хорошо отдохнул после Евробаскета, полностью восстановился и готов тренироваться в полную силу. Жду его появления в ближайших играх нашей команды.

Вероятнее всего, Дмитрий Кулагин дебютирует в составе «Локомотива» уже 1 ноября — в матче с «Бильбао» в Еврокубке. Последний раз защитник появлялся на площадке 17 сентября, отыграв 20 минут и набрав 10 очков в игре за третье место Евробаскета с командой Испании.

Интерес к Дмитрию Кулагину значительно повысил прошедший чемпионат Европы. После сверхуспешного сезона-2014/15 в составе «Зенита» у него было не так много возможностей для демонстрации своего игрового потенциала. В ЦСКА баскетболист был заметным игроком ротации, но в решающих матчах сезона Димитрис Итудис практически не доверял ему времени на площадке, используя других защитников — Милоша Теодосича, Нандо де Коло, Аарона Джексона и Кори Хиггинса. При этом порой россиянин выдавал довольно яркие игры, но на общем фоне они были практически незаметны.