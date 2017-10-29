Баскетболистки «Спарты энд К» обыграли МБА в домашнем матче чемпионата России

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Видном (Московская область), завершилась со счетом 81:73 (12:16, 22:16, 23:15, 24:26) в пользу хозяек площадки. В составе победительниц самой результативной стала Аделина Абайдбурова, набравшая 20 очков. Москвичкам наибольшее количество баллов принесла Людмила Сапова — 16.

В следующем матче 5 ноября «Спарта энд К» примет московское «Динамо», а МБА в этот же день на своей площадке сыграет с екатеринбургским УГМК.