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Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Надежду» в матче чемпионата России
МОСКВА, 29 окт —
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МОСКВА, 29 окт —
Встреча, прошедшая в воскресенье в Оренбурге, завершилась со счетом 74:60 (20:15, 18:12, 17:18, 19:15) в пользу гостей. У победительниц самой результативной оказалась Ннемкади Огвумике с 15 очками, а Мария Вадеева оформила
В другом матче дня красноярский «Енисей» дома победил московское «Динамо» со счетом 77:65 (21:14, 19:11, 14:13, 23:27). У хозяек по