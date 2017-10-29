Баскетболистки курского «Динамо» обыграли «Надежду» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в воскресенье в Оренбурге, завершилась со счетом 74:60 (20:15, 18:12, 17:18, 19:15) в пользу гостей. У победительниц самой результативной оказалась Ннемкади Огвумике с 15 очками, а Мария Вадеева оформила дабл-дабл (12 очков + 10 подборов). У хозяек Эмма Кэннон набрала 21 очко.