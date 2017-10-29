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14:31 (мск), источник: Газета.Ру

«Локо» реабилитировался разгромом

Краснодарский «Локомотив-Кубань» одержал более чем убедительную победу над «Нижним Новгородом» в Единой лиге ВТБ (94:64), «закрыв» таким образом болезненное домашнее поражение от казанского УНИКСа, случившееся на прошлой неделе.

Источник: Газета.Ру

Стартовый отрезок нового сезона в исполнении баскетболистов «Локомотива-Кубани» смело можно было бы назвать идеальным, если бы не одно «но» — до ужаса неприятное поражение в матче с УНИКСом, в заключительной четверти которого команда набрала всего четыре очка, не справившись с натиском гостей из Казани.

В остальном претензии «железнодорожникам» предъявить трудно. По качеству игры — запросто, ведь поводов для недовольства (порой даже и критики) Саше Обрадовичу его подопечные предоставляют немало.

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Но пока есть результат — а его сербский наставник дает, особенно на международной арене, — вопросы относительно средств его достижения могут подождать.

Впрочем, должок перед собственными болельщиками у «Локо» все-таки имелся. Даже два — и за неудачу в первом по-настоящему большом поединке всего регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, и за нервотрепку в матче Еврокубка в Вильнюсе, где сопротивление «Летувос Ритас» было сломлено только в овертайме.

Отыгрываться пришлось на «Нижнем Новгороде», претендующие на статус самой российской команды Лиги ВТБ. В Краснодар Зоран Лукич, творец самого громкого успеха в истории волжан, серебряных медалей национального чемпионата и квалификации в Евролигу, привез только одного легионера — сербского форварда Стефана Йеловаца.

Не самого известного в среде российских любителей игры с оранжевым мячом, но классного исполнителя, прошедшего школу сильнейшего на континенте испанского чемпионата. Кроме него — одни россияне, причем по большей части молодые и пока еще не слишком опытные.

Когда-то на месте Артема Комолова, Василия Мартынова и других парней из обоймы «Нижнего Новгорода» находилась добрая половина россиян из основной ротации «Локомотива».

Дмитрий Хвостов, Евгений Бабурин и Владимир Ивлев выходили на новый уровень и пробовали свои силы в важнейших клубных турнирах Европы именно на берегах Волги, чтобы впоследствии усилить коллектив из Краснодара уже в статусе игроков национальной сборной страны.

Правда, встреча с бывшей командой едва ли носила для них сверхпринципиальный характер — воды с тех пор утекло довольно много, да и расставание было полюбовным, а никак не конфликтным. Переживал разве что Бабурин, коренной нижегородец, до «Локо» никогда не игравший за пределами родного города.

Хвостов, например, в первой же своей смене продемонстрировал, что церемониться с гостями не будет — что бы его там с Нижним Новгородом в прошлом ни связывало. Плеймейкер несколько раз кряду выводил партнеров на убойные позиции, отметившись в том числе и шикарным скрытым пасом на Тревора Лэйси.

Процессом созидания Дмитрий увлекся настолько, что в итоге совершил почти в два раза больше результативных передач, нежели набрал очков (девять против пяти) и стал лучшим ассистентом встречи.

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Тем не менее, в дебюте баскетболисты «Нижнего» чувствовали себя весьма уверенно на паркете’Баскет-Холла — и даже успели недолго повести в счете, соорудив мини-рывок 6:0. Но только до тех пор, пока нити игры в свои руки не взял начинавший встречу на скамейке запасных Джо Рэгланд. Американский защитник поймал кураж в первой четверти, набрав 12 очков из 23 командных, и помог сформировать солидное преимущество, ставшее двузначным практически сразу же после перерыва.

Волжане делали все возможное, чтобы оставаться в игре, и некоторое время им это удавалось — самоотверженная оборона парней Лукича вкупе с досадными промахами хозяев привела к тому, что «Локо» порядка четырех минут никак не мог отличиться с игры.

И вновь на выручку команде пришёл Рэгланд: с его сольного прохода начался спурт 14:0, увенчавшийся попаданиями Ивлева и Станислава Ильницкого. Гости испытывали ощутимые сложности в трехсекундной зоне, регулярно пропуская из-под кольца и проигрывая один подбор за другим. А все от недостатка опыта и концентрации, чем «железнодорожники» не стеснялись пользоваться при каждом удобном случае.

Легкость, с которой южанам удалось отправить соперника в тяжелый нокдаун, сыграла с ними злую шутку: после «бомбы’Хвостова на старте третьей четверти, после которой гандикап «Локомотива» перевалил за отметку в 20 баллов, команда посчитала вопрос об исходе противостояния решенным и остановилась. Очень даже зря — «Нижний» одним махом сократил разницу вдвое, оттолкнувшись от точного трехочкового броска Петра Губанова.

Обычно в таких ситуациях тренерам приходится брать тайм-ауты и наводить порядок в головах своих подопечных, но Обрадовичу хватило и замен. Павел Антипов разразился прицельным броском с периметра в первой же атаке после своего появления на паркете, еще один важный мяч забил Рэгланд (после стартовой десятиминутки он попадал крайне редко, но как раз в ключевые моменты) — и наступательный порыв гостей иссяк.

Окончательно волю волжан к сопротивлению уничтожил Фрэнк Элегар: центровой долгое время пребывал в тени, но на стыке третьей и четвертой четвертей показал себя во всей красе.

И в итоге стал вторым бомбардиром команды, набрав 13 очков.

В заключительные минуты матча тренеры решали, в принципе, одну и ту же задачу — экспериментировали с сочетаниями и предоставляли соревновательную практику резервистам, испытывающим в ней острую необходимость.

Но и здесь лучше получилось у Обрадовича: каждый из 12 задействованных им баскетболистов минимум по разу забил с игры, включая и впервые с начала сезона появившегося в официальном матче Дениса Левшина, а финальная разница в счете составила сокрушительные «+30».

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По окончании поединка серб все равно остался не слишком доволен своими подопечными. И по делу, ведь «Локомотиву» пока не удалось избавиться от вредной привычки «выключаться» на весьма продолжительных отрезках.

Помочь в этом команде должен статусный новичок Дмитрий Кулагин, о подписании контракта с которым клуб объявил за день до матча с «Нижним Новгородом».

Восстановившись после чемпионата Европы, защитник принял новый вызов в карьере, и в стане «железнодорожников», бьющихся на два фронта, у него появится отличная возможность реализовать огромный потенциал.

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