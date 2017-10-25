Юлия Аникеева собралась дойти до Верховного суда

Источник: РИА "Новости"

Экс-глава Российской федерации баскетбола Юлия Аникеева, 23 октября приговоренная к 4,5 года колонии общего режима за хищение 44 млн рублей, планирует добиваться отмены решения Чертановского суда в вышестоящих инстанциях. Об этом «Известиям» сообщил адвокат осужденной за коррупционное преступление спортивной чиновницы Давид Хечан. По словам защитника, в течение установленных законом 10 дней будет подана апелляция в Московский городской суд.

При этом адвокат экс-главы РФБ отметил, что «большой надежды на этот судебный орган» у защиты нет.

— Мы не можем сразу подать апелляцию в Верховный суд, поэтому вынуждены сначала обратиться в Мосгорсуд, — заявил «Известиям» Давид Хечан. — Мы намерены дойти до конца и добиться справедливости. Если бы журналисты были допущены до всех судебных слушаний, то они так же, как и мы, были бы удивлены обвинительным приговором. У обвинения не было ни одного нормального доказательства. Гособвинитель ссылался на акт аудиторской проверки, который якобы выявил серьезные нарушения. Но этот акт или аудитора компании «Вердиктум» мы так и не увидели. Все свидетели, за исключением Елены Силиной, либо ничего не знали, либо выступали в нашу пользу.

Однако председатель ревизионной комиссии РФБ, генеральный директор БК «Зенит» Игорь Оноков считает, что деятельность прошлого руководства федерации действительно вызывала вопросы.

— Воровали или не воровали бюджетные деньги РФБ при Юлии Аникеевой, я сказать не могу, — заявил «Известиям» Игорь Оноков. — Но, будучи председателем ревизионной комиссии РФБ, я смотрел документы за тот период и считаю, что некоторые контракты были как минимум некорректными. Они были оформлены на компании родственников и приближенных людей Аникеевой и по ценам выше рыночных. Это вызывало у меня вопросы. По этому поводу я написал свое заключение и передал его исполкому РФБ и Андрею Кириленко. Моя позиция такова: если я распоряжаюсь чужими деньгами, то делаю это щепетильно, никогда не пользуясь услугами своих родственников. В документах периода работы Аникеевой я не увидел такого отношения.

По версии следствия, Юлия Аникеева и бывший главный бухгалтер РФБ Михаил Кочарян со своим сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с розыском, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похищали средства РФБ. Согласно материалам дела, с февраля 2014 года по август 2015-го с подконтрольными экс-главе РФБ предпринимателями (родственниками и женой личного водителя Юлии Аникеевой) заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились денежные средства федерации, которые впоследствии обналичивались. В декабре 2015 года по инициативе вновь избранного руководство РФБ компания «Вердиктум» провела аудиторскую проверку деятельности федерации. По ее итогам новый глава организации Андрей Кириленко обратился в правоохранительные органы.

Ранее бухгалтер Елена Силина получила 3,5 года колонии за пособничество в хищении. Именно ее показания легли в основу обвинительного заключения, а позже и приговора Чертановского суда в отношении Юлии Аникеевой и бывшего главного бухгалтера РФБ Михаила Кочаряна. В суде экс-глава РФБ заявила, что никогда не видела Елену Силину и ничего не знает о ее отношениях с Михаилом Кочаряном.

Согласно приговору, будучи руководителем федерации, Юлия Аникеева похитила принадлежавшие организации 44 млн рублей, Михаил Кочарян обвинялся в хищении порядка 63 млн рублей. При этом уголовное преследование в отношении экс-главбуха РФБ, умершего от тяжелой болезни в октябре 2016 года, было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам.

Сама Юлия Аникеева на оглашение приговора не явилась, в результате суд объявил ее в розыск.

— Аникеева находится в Москве и не намерена скрываться от правоохранительных органов, — заявил адвокат Давид Хечан. — В ходе следствия мы добровольно сдали загранпаспорт.

Стоит отметить, что в ходе расследования представитель РФБ Евгений Иванов (советник президента РФБ) заявил гражданский иск о взыскании с Юлии Аникеевой и Михаила Кочаряна 20 млн рублей. Суд признал за гражданским истцом право на его удовлетворение.

Евгений Иванов, к которому «Известия» обратились с просьбой прокомментировать приговор, сослался на пресс-службу РФБ. Однако в пресс-службе федерации сообщили, что никаких комментариев по делу Юлии Аникеевой пока давать не будут.