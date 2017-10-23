Президент общего режима: экс-главе РФБ дали реальный тюремный срок

Источник: Спорт-Экспресс

ДО: ГРЕБЛЯ, ТАНЦЫ, ЧЕРНОВ

Аникеева достаточно неожиданно для сторонних наблюдателей решила пойти на выборы президента РФБ летом 2013-го, когда этот пост после провала женской сборной на Евробаскете решил покинуть Александр Красненков. И еще неожиданней выиграла борьбу у тогда еще действующей баскетболистки Светланы Абросимовой, набрав 97 голосов делегатов отчетно-выборной конференции против 63 у оппонентки. И стала первой женщиной, возглавившей РФБ. При том, что широкой публике она до этих событий была почти не знакома.

При этом не скажешь, что Аникеева была далека от спорта или баскетбола в частности, и работы управленцем. Она является мастером спорта международного класса по академической гребле, и работала в федерации по этому виду спорта. А также российской федерации спортивных танцев, Ассоциации студенческого баскетбола, а непосредственно перед выборами занимала пост вице-президента Единой лиги ВТБ. Об этом еще можно будет вспомнить, а пока сделаем лирическое отступление.

С момента, как Аникеева выдвинула кандидатуру, стали раздаваться голоса экспертов, видевших ее в роли говорящей головы, или если угодно, зиц-председателя, в то время как реальные решения должен был принимать человек за кулисами. Этим человеком, как полагали, был Сергей Чернов, в узких кругах более известный как «Черный». Он долгие годы проработал на руководящих должностях в отечественном баскетболе, после развала СССР отвечал за строительство новой структуры чемпионата страны, руководил суперлигой, а в 2003-м возглавил и национальную федерацию, собрав всю полноту власти в своих руках. Репутация у Чернова сложилась достаточно противоречивая, но, несмотря на целый ряд скандалов, он крепко держался в кресле.

Свалить его смогла лишь просочившаяся в интернет весной 2010-го скандальная аудиозапись, из которой следовало, что на судей в российском чемпионате оказывается давление в целях обеспечения нужных результатов. После этого ведущие клубы вышли из суперлиги и образовали ПБЛ, сократив полномочия Чернова вполовину, а через полгода он под благовидным предлогом ушел и из РФБ. Сменивший его Красненков многим изначально виделся фигурой временной, и вопрос борьбы за контроль над федерацией с повестки дня не снимался.

Юлия АНИКЕЕВА | Источник: Спорт-Экспресс

ВО ВРЕМЯ: СУДЫ, УВОЛЬНЕНИЯ, СКАНДАЛЫ

Поэтому считалось, что номинально соперничество на выборах идет между Аникеевой и Абросимовой, а на самом деле через свои креатуры борьбу за власть вели Чернов и группа топ-менеджеров, близкая к Михаилу Прохорову. Стороны пытались тихо договориться, но не смогли, и выборы прошли весело — нанятая Аникеевой как и.о. президента охрана удаляла из зала ее оппонентов, многих из которых под разными предлогами не допустили к голосованию. Сторонникам Аникеевой во время прений позволяли говорить пространные речи, тогда как выступившему резко против нее президенту ЦСКА Андрею Ватутину делегат от Краснодарского края посоветовал «закрыть рот». Потом выяснилось, что «дерзким краснодарцем» оказался муж Аникеевой, о котором мы еще упомянем.

Ничего удивительного, что Абросимова сразу же после оглашения итогов голосования, проходившего в начале августа, опротестовала их в суде. И уже в феврале 2014-го Фемида встала на ее сторону, постановив аннулировать результаты выборов и главы федерации, и нового состава исполкома. Но благодаря апелляциям, подковерной борьбе и бюрократическим уловкам Аникеевой удавалось сохранять доверие занимавшего тогда пост министра спорта Виталия Мутко и свою должность более двух лет.

И это были едва ли не самые скандальные годы в истории отечественного баскетбола. Вот лишь небольшой перечень «заслуг» Аникеевой: увольнение главного тренера сборной Фотиса Кацикариса, не успевшего провести с командой ни одного матча, постоянные суды с Абросимовой, один провал за другим на международной арене, попытки влиять на тренера национальной команды, ее игру и состав. Наконец, угроза приостановки членства в ФИБА из-за внутренних проблем. И все это на фоне сведений об огромных финансовых проблемах федерации, сопровождающихся задержками зарплат сотрудникам и ростом задолженности перед кредиторами — ее общая сумма дошла до четверти миллиарда рублей. Когда пост руководителя федерации в конце лета 2015-го занял Андрей Кириленко, все выдохнули.

Юлия АНИКЕЕВА и Дмитрий ДОМАНИ | Источник: Спорт-Экспресс

ПОСЛЕ: РАССЛЕДОВАНИЯ, ДЕЛО, ТЮРЬМА?

Но уход Аникеевой стал лишь первым звеном в цепи событий, приведших к сегодняшнему дню. Многие отмечали, что еще во времена ее работы в федерациях гребли и танцев руководительница использовала сомнительные финансовые схемы, в которых напрямую были замешаны она сама и ее муж. Бывший сотрудник внутренних органов Константин Бахвалов, позже известный под фамилией Гринвальд, в «лихие 90-е» был фигурантом уголовного дела о разбое и похищении человека, много лет находился в федеральном розыске, а позже отделался легким испугом по причине амнистии. И превратился в бизнесмена, дела которого были напрямую связаны с профессиональной деятельностью супруги.

И почти сразу после избрания Кириленко начали говорить, что прежнее руководство федерации не слишком щепетильно распоряжалось общественными средствами — из казны исчезли огромные суммы. Достаточно скоро состоялась аудиторская проверка, по итогам которой этим вопросом занялась полиция.

Уже в конце декабря 2015-го по заявлению Кириленко было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а в начале апреля следующего года Аникееву сначала допросили, а потом поместили под домашний арест. Ситуация беспрецедентная — вряд ли можно вспомнить другой случай, когда в России нынешний или бывший глава спортивной федерации отправился за решетку «благодаря» своей деятельности на занимаемом посту.

Расследование, завершенное прошлой зимой, выяснило — бывший президент заключала договоры на оказание услуг с близкими ей бизнесменами, после чего на основании фиктивной отчетности федерация оплачивала счета. Эти деньги обналичивались и отправлялись в том числе и в карманы Аникеевой. Таким образом РФБ потеряла несколько десятков миллионов рублей — на липовые банкеты, медицинские, юридические и прочие «услуги».

Первоначально фигурантами дела стали четыре человека — Аникеева, бывший главбух федерации Михаил Кочарян, экс-исполнительный директор РФБ Дмитрий Домани и предпринимательница Елена Силина. Но до финала скандальный президент дошла одна. Силина заключила сделку со следствием, дала признательные показания и еще в июне была приговорена к 3,5 годам лишения свободы. Домани уехал за границу и объявлен на родине в розыск, а Кочарян умер от тяжелой болезни в конце прошлого года.

И вот 23 октября суд признал Аникееву виновной в хищении 44 миллионов рублей. Государственное обвинение просило назначить ей наказание в виде шести лет общего режима, судья снизил этот срок на четверть. Теперь, если этот приговор будет оставлен в силе, Аникеева проведет за решеткой четыре с половиной года.