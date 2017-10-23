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11:30 (мск), источник: ТАСС

Суд вынес обвинительный приговор экс-главе Российской федерации баскетбола

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы в понедельник признал виновной в хищении 44 млн рублей бывшую главу Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлию Аникееву. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где идет оглашение приговора подсудимой.

Источник: РИА "Новости"

Суд начал оглашение с заявления о признании доказанными обвинений в отношении Аникеевой. Наказание для нее будет названо в заключительной части судебного акта.

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В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Аникееву к шести годам колонии общего режима. Другому фигуранту дела — бывшему главному бухгалтеру РФБ Михаилу Кочаряну — прокурор просил назначить 6,5 года колонии.

По версии следствия, Аникеева и Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похищали средства РФБ. С февраля 2014 года по август 2015 года с подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились денежные средства РФБ. Эти средства обналичивались и передавались Силиной, а затем Кочаряну. Мошенническая схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава федерации обратился в правоохранительные органы.

Кочарян в октябре 2016 года скончался, его родственники были против прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. В марте 2017 года Чертановский суд приговорил Силину к 3,5 года колонии за пособничество хищению. Аникеева на время следствия находится под домашним арестом. Она возглавляла РФБ с июля 2013 года.

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