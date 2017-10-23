Суд вынес обвинительный приговор экс-главе Российской федерации баскетбола

По версии следствия, Аникеева и Кочарян с сообщником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с его розыском, при пособничестве бухгалтера Елены Силиной похищали средства РФБ. С февраля 2014 года по август 2015 года с подконтрольными Аникеевой индивидуальными предпринимателями заключались фиктивные договоры, после чего на их банковские счета переводились денежные средства РФБ. Эти средства обналичивались и передавались Силиной, а затем Кочаряну. Мошенническая схема была выявлена в декабре 2015 года вновь избранным руководством РФБ в ходе аудиторской проверки, после чего новый глава федерации обратился в правоохранительные органы.