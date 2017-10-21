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Баскетболистки курского «Динамо» победили «Инвенту» в чемпионате России
МОСКВА, 21 окт —
МОСКВА, 21 окт —
Встреча, прошедшая в субботу в Курске, завершилась со счетом 85:60 (16:22, 27:10, 26:13, 16:15) в пользу «бело-голубых». В составе победительниц сразу три баскетболистки набрали по 11 очков — Наталья Жедик, Мария Вадеева и Елена Кириллова. У «Инвенты» 16 очков на свой счет записала Екатерина Поляшова.
В следующем матче турнира курское «Динамо» встретится на выезде с оренбургской «Надеждой» 29 октября, а «Инвента» 24 октября сыграет в гостях с московским «Динамо».