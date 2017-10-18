Базаревич и РФБ договорились о четырехлетнем контракте

Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение 52-летнего специалиста будет рассчитано до октября 2021 года.



— Мы действительно практически обо всем договорились с РФБ. Да, контракт будет длительным, но пока я не готов разглашать детали нового соглашения, — сказал официальный представитель Базаревича Обрад Фимич. — Тренеру высокого уровня необходима постоянная практика. Поэтому Сергей Валерьянович открыт для предложений со стороны клубов. Работой на Евробаскете-2017 он в очередной раз доказал свой высокий уровень.

В новом контракте у Базаревича будет прописана возможность параллельно тренировать клуб, а РФБ оставит за собой право выйти из этого контракта в случае невыполнения главной задачи на предстоящие три года — попадания на Олимпийские игры 2020 года.