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10:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Базаревич и РФБ договорились о четырехлетнем контракте

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич близок к подписанию долгосрочного контракта с РФБ, утверждают «Известия».

Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение 52-летнего специалиста будет рассчитано до октября 2021 года.

— Мы действительно практически обо всем договорились с РФБ. Да, контракт будет длительным, но пока я не готов разглашать детали нового соглашения, — сказал официальный представитель Базаревича Обрад Фимич. — Тренеру высокого уровня необходима постоянная практика. Поэтому Сергей Валерьянович открыт для предложений со стороны клубов. Работой на Евробаскете-2017 он в очередной раз доказал свой высокий уровень.

В новом контракте у Базаревича будет прописана возможность параллельно тренировать клуб, а РФБ оставит за собой право выйти из этого контракта в случае невыполнения главной задачи на предстоящие три года — попадания на Олимпийские игры 2020 года.

Напомним, Базаревич возглавил сборную России в январе 2016 года. Под его руководством команда дошла на Евробаскете-2017 до матча за третье место, где проиграла Испании (85:93).

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